Stühlingen Grimmelshofer Jugendfeuerwehrabteilung feiert 50-jähriges Bestehen

Beim großen Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Jugendabteilung am Wochenende wurde auch das zuverlässige LF 8 TS gesegnet – gleich dreimal. Seit der Gründung 1967 ist es nun schon dabei und wurde in unzähligen Einsätzen genutzt.

Das hat es bisher im Wutachtal noch nicht gegeben, dass ein Feuerwehrfahrzeug, das seinen 50. Geburtstag feiern kann, von gleich drei Vertretern der Kirchengemeinden geweiht wird. Das LF 8 TS der Abteilung Grimmelshofen im Ausrückebereich Ost wurde genau in dem Jahr in Betrieb genommen, als auch in Grimmelshofen als erste Abteilung, damals 1967 noch eine selbständige Gemeinde, auch eine Jugendfeuerwehr gegründet wurde. Diese "Goldene Hochzeit", wie Bürgermeisterin Isolde Schäfer den festlichen Anlass nannte, wurde natürlich zünftig gefeiert.

Der katholische Pfarrer Bernd Zimmermann, der evangelische Diakon Marc Hönes und der altkatholische Pfarrer Guido Palazzan segneten das Löschfahrzeug mit den Worten: "Möge das Fahrzeug weiterhin seinen Dienst ausüben können zum Wohle der Menschen und der Kameraden die mit ihm den Dienst leisten."

Begonnen hatte der Tag mit einer Festmesse in der Kirche St. Martin, die von Pfarrer Zimmermann zelebriert und vom gemischten Chor und dem MV Grimmelshofen musikalisch umrahmt worden war. Zum Frühschoppen spielten die örtlichen Musiker auf. Der Nachmittag bot Vorführungen der Wehr und der Jugendwehr.

Ein besonderes Schmankerl dabei war, dass der 91-jährige Heinrich Blattert wieder als Maschinist auf dem Jubiläumsfahrzeug seinen Dienst versah. Ausgerechnet bei diesem Löschangriff sorgte ein Loch in einem der ausgerollten Schläuche für eine kräftige Wasserfontaine. wie gut, dass der Vorsitzende des Musikvereins, Jürgen Kaiser, als Gastgeschenk an Abteilungskommandanten Gerhard Pfeifer ein Notfall-Set zum Schlauchflicken mitgebracht hatte. Für die Zuschauer war es nach einer kurzen Schrecksekunde – einige bekamen etwas Wasser ab – eher ein lustiger Zwischenfall.

Bei den anschließenden Vorführungen wurde es einigen Zuschauern jedoch etwas mulmig: etwa angesichts der Stichflammen, die entstehen, wenn brennendes Fett mit Löschwasser begossen wurde – etwas, das man im Ernstfall tunlichst unterlassen sollte.

Die Jugendfeuerwehr, die von Kameraden aus Lausheim und Blumegg unterstützt wurde, meisterte ihren Auftritt gekonnt. Auch die Mannschaft der ehemaligen Jungfeuerwehrmännern hatte ihre Löschversorgung ebenfalls zügig und gekonnt aufgebaut und ernteten Beifall. Dass die Grimmelshofener Wehr auf die Jugend setzt, zeigte ein eigenes Kinder- und Jugendprogramm, das rege genutzt wurde.

