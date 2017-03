Stühlingen Grimmelshofener Landfrauen äußerst aktiv

Fleißig wie die Bienen sind die Grimmelshofener Landfrauen wie der Jahresrückblick bestätigt.

Grimmelshofen (luk) Sie waren wieder fleißig wie die Bienen, die Grimmelshofener Landfrauen. Wie fleißig, das zeigte die diesjährige Hauptversammlung, bei der sie die einzelnen Einsätze nochmals in Erinnerung riefen. Dass es in Grimmelshofen an den Brückengeländern und den Anlagenstücken im Dorf jedes Jahr frische Blumen gibt, dafür sorgen die Landfrauen.

Doch nicht nur das Blumen pflanzen gehört zu ihren sich selbst auferlegten Aufgaben, sondern auch die nötige Pflege. Diese Pflege wird dann auch regelmäßig durchgeführt und Vorsitzende Yvonne Müller nahm die Hauptversammlung zum Anlass den Frauen besonders dafür zu danken. Doch das war noch lange nicht alles was die Landfrauen umtrieben. Sie unternahmen gemeinsam mit den Landfrauen aus Lausheim und Blumegg eine Sternwanderung im heimischen Gebiet zur Nußbachhütte. Ein fester Bestandteil im Landfrauenjahr ist die Sichelhänke, die in Grimmelshofen noch traditionsgemäß gefeiert wird. Dabei gibt es die leckeren Sichelhänkechüchle, die von den Landfrauen in reichlichen Mengen hergestellt und verkauft werden. Im vergangenen Jahr waren die Landfrauen die Ausrichter des Patroziniums. Eigens dafür hatten sie auch selbstgemachte Liköre, Marmeladen, Öle und Kräutersalz vorbereitet die zum Verkauf standen. Dazu waren die Frauen bei Geburtstagen, einer Hochzeit und einer Diamantenen Hochzeit eingeladen. Auch für die Kameradschaft wurde einiges getan, ein gemeinsames Brunchbuffet auf dem Rhein und anschließender Stadtführung in Waldshut hatten sich die 54 Mitglieder zu denen auch zwei Männer gehören, gegönnt. Was sehr gut angekommen war, das war der im vergangenen Jahr beschlossene Spielenachmittag in der Winterzeit. Dieser soll auf jeden Fall weiter geführt werden. Als nächster Termin steht bereits die Bezirksversammlung in Bonndorf am 18. März an, wobei am Vormittag noch die jährliche Reinigung des Gemeindehauses ansteht.

Am 18. September wird wieder die Sichelhänki gefeiert und ab Mitte Oktober die Spielenachmittage. Auch werden die Frauen wieder für den Blumemschmuck sorgen und ein Ausflug ist auch geplant. Abteilungskommandant Gerhard Pfeifer erinnerte die Frauen daran, dass die Freiwillige Feuerwehr Grimmelshofen am 1. und 2. Juli ein Jubiläumsfest ausrichtet und daher auch die Hilfe der Landfrauen wünscht.