Stühlingen Golfclub Obere Alp startet mit ersten Turnier in die Saison

Der Golfclub Obere Alp ist mit dem Eröffnungsturnier in die Saison gestartet. 100 weitere Wettbewerbe folgen, darunter die Herbstgolfwoche vom 5. bis 8. September.

Stühlingen – Bei strahlendem Sonnenschein wurde beim Golfclub Obere Alp die Golfsaison mit dem ersten Turnier eröffnet, an dem sich 100 Spieler beteiligten. Gespielt wurde ein „Chapman Vierer“, bei dem jeweils zwei Spieler ein Team bilden. Sieger wurden am Ende mit nur einem Punkt Vorsprung das aus Vater und Sohn bestehende Team Heinz und Florian Dille.

Auf den Plätzen folgten Lukas Meyer/Jordi Rahm und Maria de Fatima Blattmann und Franz Blattmann. Bei der Sonderwertung "Nearest to the pin" gewann bei den Damen Beatrice Montanari Christen und bei den Herren Hans Stalder. Die "Nearest to the line"-Wertung der Damen entschied Hanny Gray für sich, bei den Herren Hans Fawer. Die Preise wurden von Peter Gray, Captain des Golfclub Obere Alp, an die Sieger übergeben.

Das Eröffnungsturnier war der Startschuss für über 100 Turniere, die während der Golfsaison beim Golfclub Obere Alp durchgeführt werden. Die Herbstgolfwoche findet vom 5. bis 8. September statt, das 27. Loch-Turnier am 30. Juli sowie die Clubmeisterschaft im August.