Stühlingen Golfclub Obere Alp erhält Auszeichnung "Schwalbenfreundliches Haus"

Für das Bereitstellen von 60 Nistkästen für Schwalben erhielt der Golfclub Obere Alp bei Stühlingen eine Auszeichnung des Naturschutzbundes Nabu.

Golfer haben ein Herz für Schwalben: Im Rahmen des Projekts „Schwalbenfreundliches Haus“ wurde der Golfclub Obere Alp vom Naturschutzbund (Nabu) für die Installation und Pflege von 60 Schwalbennestern ausgezeichnet. „Die Mindestanforderungen sind weit überschritten“, lobte Rudi Apel, der Schwalbenbeauftrage des Nabu, der 30 Jahre Erfahrung im Schutz von Vogelarten hat.

Wenn Schwalben wegen der dominierenden Landwirtschaft und Sanierungsarbeiten an Gebäuden aus unseren Orten verschwinden, werden sie schnell vermisst. Initiativen zum Erhalt der Lebensbedingungen von Schwalben, wie die des Golfclubs Obere Alp, sind daher immens wichtig. Die Schwalben danken es und kommen jedes Jahr zu ihren angestammten Nistplätzen zurück.

Die an der Vorderseite des Clubhauses angebrachten Nisthilfen bieten ideale Brutmöglichkeiten und bieten mehreren hundert Schwalben ein sicheres Zuhause. Zudem finden sie auf der Golfanlage alles, was sie zum Leben brauchen. Aus Pfützen holen sie sich klebende Erde als Baumaterial für ihre Nester. Sie trinken und finden Nahrung rund um die als Wasserhindernisse angelegten Teiche und baden in den zahlreichen Sandbunkern.

Um die Sauberkeit rund um das Clubhaus muss man sich keine Sorgen machen. Unter den Nestern sind lange Bretter angebracht, die den anfallenden Schmutz der Schwalben auffangen. Jedes Frühjahr werden die Bretter gesäubert und der Schwalbenkot als Dünger für die Blumenbeete verwendet. Laut Vogelexperte Rudi Apel gibt es keinen besseren, natürlichen Dünger.

„Im Sommer bleiben immer wieder Gäste und Mitglieder unseres Golfclubs vor dem Haus stehen um die Schwalben zu beobachten“ erzählt Markus Eblen, Geschäftsführer des Golfclubs Obere Alp. „Die Menschen sind fasziniert von diesen eleganten Vögeln und ihren rasanten Flugmanövern.“ Aktuell sind sowohl die Mehl- als auch die Rauchschwalbe als gefährdet eingestuft damit auf der Roten Liste. Die Gründe für den Rückgang der Bestände sind unter anderem der Verlust und die Zerstörung von Nistmöglichkeiten.

Den Winter verbringen die Zugvögel in Afrika und kommen für die Sommerzeit zu uns zum Brüten. Während ihrer Zeit in Deutschland sammeln sie nicht nur Energie für die Rückreise im Oktober, sondern machen auch das Leben von uns Menschen um einiges angenehmer. Denn die Schwalbe ernährt sich ausschließlich von Insekten und verspeist jeden Tag 1200 Schnaken, Mücken und Spinnen.