Die Narrenzunft nennt sich künftig Narrenzunft Horheim Chropfli und Fallensteller. Eine Satzungsänderung macht die Gleichstellung und neuen Namen möglich.

Horheim – Die neue Gruppe der Fallensteller hat sich nach mittlerweile vier Jahren so weit bei der Narrenzunft Chropfli etabliert, dass eine Satzungsänderung angebracht war. So nennt sich die Narrenzunft künftig Narrenzunft Horheim Chropfli und Fallensteller.

In der Hauptversammlung im Narrenkeller in der Bergstraße drei gab es neben der Satzungsänderung auch Neuwahlen. Neue Schriftführerin ist nun Heidi Baumann, die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in der Teilwahl bestätigt. So besteht der Verein neben der neu gewählten Schriftführerin Heidi Baumann außerdem aus den beiden Vorsitzenden Anja und Sandro Pilia, Kassiererin seit 2011 Gerda Oschwald und Beisitzer Nico Pilia.

Der Verein ist Ausrichter des Herbstkonvents der Narrenvereinigung Kleggau am siebten Oktober. Dieser findet in der Wutachhalle Horheim-Schwerzen statt.

Die Vorsitzende Anja Pilia freute sich über vier neue Mitglieder. Sie dankte den Mitgliedern für den tollen Einsatz: „Trotz vieler krankheitsbedinger Ausfälle hat trotzdem alles super geklappt und jeder Einzelne hat dazu beigetragen, dass wir eine tolle Fasnachtszeit hatten.“

In der vergangenen Saison waren die Chropfli und Fallensteller an 15 närrischen Terminen auswärts und in Horheim aktiv. Ein zweitägiger Ausflug nach Konstanz stärkte die Gemeinschaft. Gemeinsam mit den Schwerzener Gwaag stemmen die Chropfli und Fallensteller regelmäßig zwei Bunte Abende, unterstützt von den Vereinen. Beim Einzug der Bunten Abende sämtlicher närrischen Vereine konnte Sandro Pilia Ehrungen vornehmen. Auf Umzügen und bei Veranstaltungen präsentieren sich die Chropfli gleichauf mit den Fallenstellern.

Die Chropfli-Larve zeigt ein lächelndes Männergesicht mit einem deutlichen Kropf, einer stark vergrößerten Schilddrüse aufgrund des damals weitverbreiteten Jodmangels. Der Verein wurde 1858 erstmals erwähnt, die Holzmasken wurden 1989 eingeführt. Seit vier Jahren ergänzen die Fallensteller den Verein. Ernste Gesichter mit leichtem Bartansatz, der Körper in Tierfelle gehüllt, präsentiert sich die modernere Version der Horheimer Fasnacht neben den gutmütigen Bauern.

Legendär ist jedes Jahr der Rosenmontag im Roseneck, der von der Vereinsgemeinschaft ausgerichtet wird. Ursprünglich fand dort der Chropflimarkt statt. Heute gibt es am „Horremer Rosemäntig“ einen großen Kinderumzug, der nachmittags von den Kohlrütti-Chlöpfern und dem Musikverein Horheim angeführt wird.

Kinderspiele und das große Guggenmusiktreffen bis in die Morgenstunden geben das Rahmenprogramm, die Horheimer Vereine bieten in diversen Räumen und Unterständen eine kulinarische Auswahl.