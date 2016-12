Glanzruß: Flammen schlagen aus dem Kamin

Ein Kaminbrand im Stühlinger Ortsteil Lausheim ging glimpflich ab. Nachdem der Luftzustrom unterbrochen war, gingen die Flammen aus.

Am Dienstagabend kam es gegen 20 Uhr in der Abt-Meister-Straße in Stühlingen-Lausheim zu einem Kaminbrand. Nach den Feststellungen des vor Ort anwesenden Bezirksschornsteinfegers hatte sich Glanzruß im Kamin entzündet. Die Flammen schlugen sichtbar aus dem Kamin, berichtet die Polizei Nachdem der Zustrom von Luft unterbrochen wurde, ging das Feuer aus. Ein Schaden dürfte nicht entstanden sein. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort, Einsatzleiter war Kommandant Geng.