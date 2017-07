Stühlingen Gitarrengruppe aus Birkendorf besucht Heimatmuseum in Wangen

Gitarrengruppe aus Birkendorf besucht Heimatmuseum in Wangen

Im Rahmen eines Besuchs im kleinen Heimatmuseum von Fridolin Geng in Wangen unterhielt die Gitarrengruppe aus Birkendorf bei einem Seniorentreff.

Einen gemütlichen Nachmittag mit Gitarrenbegleitung und vielen Volksliedern und Oldies bescherte die Gitarrengruppe aus Birkendorf den Seniorinnen und Senioren aus Wangen. Die Gitarrengruppe löste damit ein Versprechen ein, das sie dem Besitzer des privaten Heimatmuseums Fridolin Geng in Unterwangen im vergangenen Winter gegeben haben.

Die Gruppe hatte im Winter eine Winterwanderung unternommen und war auf die Krippe auf der Höhe der Alb im Wald gestoßen und natürlich nachgefragt, wer denn diese aufgestellt hatte. Fridolin Geng und sein Sohn Markus Geng, die schon seit über zehn Jahren in freier Wildbahn eine Weihnachtskrippe aufstellen und dabei auch immer ein Ratespiel mit Preisen auslosen, waren natürlich gerne bereit, entsprechende Auskünfte zu geben.

Was die Musiker aus Birkendorf erfuhren, jedoch keine Zeit fanden zu besichtigen, war, dass Fridolin Geng schon seit vielen Jahren alte und zum Teil längst vergessene landwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Gerätschaften sammelt und in seinem Schopf und den ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäuden ein kleines Heimatmuseum aufgebaut hat. Dieses wollten die Gitarristen im Sommer besichtigen.

Jetzt war es so weit, und die Musiker kündigten ihren Besuch an und erklärten sich auch bereit, mit ihren Gitarren zur Unterhaltung aufzuspielen. Fridolin Geng und sein Sohn organisierten dazu einen Seniorentreff, den Kuchen hatten die Musiker selbst mitgebracht. Zuvor jedoch staunten die Musiker und Gäste nicht schlecht über die vielen Exponate die bei Fridolin Geng zu sehen sind und so manch eine Erinnerung wurde wach. Bei Kaffee und Kuchen und natürlich dem Absingen von vielen bekannten Liedern wurde es für die Seniorinnen und Senioren ein recht vergnüglicher Nachmittag.