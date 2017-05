Stühlingen Gerüchteküche um Kandidaten bei Stühlinger Bürgermeisterwahl brodelt

Am 24. September wählt die Hohenlupfenstadt einen neuen Bürgermeister. Nun warft ein auf dem Kirchplatz aufgestellter Maibaum mit Bildern von möglichen Kandidaten die Nachfolgerfrage auf. Wir haben bei Vertretern aus Politik und Verwaltung nachgefragt, was an den Gerüchten dran ist.

Stühlingen – Im März informierte Bürgermeisterin Schäfer die Stühlinger Gemeinderäte, dass sie für eine mögliche vierte Amtszeit nicht kandidieren wird. Nach der ersten Überraschung brodelt mittlerweile die Gerüchteküche. In der Nacht zum 1. Mai wurde am Kirchplatz ein Maibaum aufgestellt, geschmückt mit den Wappen der zehn Stühlinger Ortsteile und auf Augenhöhe ein Wahlplakat, auf dem aus jedem der zehn Ortsteile ein potentieller Kandidat oder Kanditdatin vorgeschlagen waren.

Der Maibaum ist richtig professionell gemacht, und man kann davon ausgehen, dass es einige Vorarbeit und Arbeit gekostet hat, diesen originellen Maischerz zu installieren. Nun wird nicht nur gerätselt, welche Maigeister hinter diesem Scherz stehen, sondern wer sich als potenzieller Kandidat ins Rennen gehen wird. Wir fragten bei den beiden Vorsitzenden der im Gemeinderat vertretenen Parteien nach, ob und inwieweit Freie Wähler und CDU sich mit dem Thema Bürgermeisterwahl und Kandidatensuche schon befasst haben.

Wolfgang Löhle, Vorsitzender der Freien Wähler und Fraktionsvorsitzender winkt ab: „Das ist alles noch viel zu früh. Alles ist offen. Jemanden so früh zu favorisieren, könnte böse ins Auge gehen. Vielleicht kommt ein potentieller Kandidat auf uns zu. Jedenfalls gehen wir, bevor wir uns für einen Kandidaten entscheiden, erst mal in Konklave.“

Hugo Scheu, Landwirt, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes und der CDU-Fraktion im Gemeinderat, sagt: „Das wird schwierig. Ich meine damit, dass unsere Ortsverfassung mit dem damit verbundenen administrativen Aufwand auf mögliche Bewerber abschreckend wirken könnte. Wir werden uns demnächst zusammensetzen, um zu entscheiden, ob wir einen bestimmten Bewerber unterstützen oder das bleiben lassen. Vielleicht kommen auch Kandidaten auf uns zu, wer weiß?“

Derweil werden in Bevölkerungskreisen Hauptamtsleiter Andreas Mosmann und Eberfingens Ortsvorsteher Wolfgang Löhle als mögliche Kandidaten gehandelt. Wir haben bei ihnen nachgefragt, ob an diesen Vermutungen etwas dran ist. Andreas Mosmann winkt gleich ab: „Nein, ich werde nicht kandidieren. Es war für mich absolut überraschend und unerwartet, dass ich mehrfach darauf angesprochen worden bin.“ Wolfgang Löhle ist in leitender Funktion bei der Polizei und räumt ein: „Ich gebe zu, ich hab vor längerer Zeit mal mit dem Gedanken gespielt, habe dann aber klar für mich entschieden, dass ich nicht kandidieren werde.“

Bürgermeisterwahl

Am 22. Mai fasst der Gemeinderat den formalen Beschluss für die Bürgermeisterwahl. Danach wird das Amt am 14. Juli im Staatsanzeiger und der Tagespresse ausgeschrieben. Bewerbungsschluss ist am 4. September, 18 Uhr. Am selben Abend tagt der Wahlausschuss, um die Rechtmäßigkeit der Bewerbungen zu prüfen. Die Wahl ist am Sonntag, 24. September, zeitgleich mit der Bundestagswahl. Ein eventueller zweiter Wahlgang findet am 15. Oktober statt.