Stühlingen-Grimmelshofen Gemischter Chor mit neuer Spitze

Jutta Duttlinger wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt. Lukas Müller bekam eine Ehrung für sein 25-jähriges Engagement.

Der gemischte Chor Grimmelshofen wählte bei seiner Hauptversammlung Jutta Duttlinger zur neuen Vorsitzenden. Nicole Blattert hatte bereits vor einem Jahr angekündigt, dass sie dieses Amt nach dreizehn Jahren als erste Vorsitzende aus Zeitgründen niederlegen werde und in die Reihen der Passivmitglieder wechseln wird. Ein stellvertretender Vorsitzender wurde bisher nicht gefunden, und so wird dieser Posten bis zu den satzungsgemäßen Wahlen 2018 vakant bleiben.

Dirigent Andreas Heer würdigte das starke Engagement der scheidenden Vorsitzenden in den vergangenen 13 Vereinsjahren. Wie Heer betonte, hatte „Nicole Blattert den Chor im Positiven geprägt.“ Ganz besonders hob Heer die gute Zusammenarbeit mit den Sängerinnen und Sängern aus Blumegg hervor, die erst vor gut einem Jahr endgültig zum Chor nach Grimmelshofen gekommen sind und sich bereits mit der Chorliteratur bestens vertraut gemacht haben.

Großes Lob hatte der Chorleiter auch für das musikalische Niveau der Sänger, und er hofft, dass dies so weitergeht. Dies zeigte sich auch bei den zehn Auftritten, vor allem bei Gottesdiensten in den Kirchen St. Martin in Grimelshofen und auch in St. Benedikt in Blumegg. Ab und zu waren die Sänger sogar zwei Mal am Tag im Einsatz für die musica sacra. Ein Höhepunkt war das Konzert in Blum-egg, das zugunsten der Kirchensanierung gegeben wurde.

Auch Kassiererin Brigitte Heer konnte zufrieden sein. Ihr Kassenbericht fiel positiv aus, wozu auch das beliebte Grillfest beigetragen hatte. Wie gut die Harmonie im Chor ist, das zeigte sich auch bei der Probenstatistik. Bei durchschnittlichen 88,9 Prozent konnten Lisbeth Burger, Marina Duttlinger, Andreas Heer, Paula, Fritz und Gerhard Kehl und Gottfried Keller für hundertprozentigen Probenbesuch geehrt werden. Auch Pfarrer Olaf Winter lobte die Mitglieder für ihren Einsatz, die Gottesdienste musikalisch zu umrahmen. „Das Zusammenspiel aller Vereine beinhaltet ein Stück Lebensqualität, das ich in den letzten 15 Jahren sehr genossen habe“, sagte Winter, der Stühlingen demnächst verlassen wird. Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser stellte fest, dass es kaum eine Veranstaltung im Dorf gebe, bei der die Sängerinnen und Sänger des Chores nicht mit dabei sind. Er dankte für ihren Einsatz. Pfarrgemeinderätin Sybille Wissmann-Kehl schloss sich den Dankesworten an.