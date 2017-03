Stühlingen Gemeinsames Kochen ist beim Partnerschaftskomitee Stühlingen-Bellême in Planung

Das Partnerschaftskomitee Stühlingen-Bellême möchte durch Kochveranstaltungen mehr Passivmitglieder werben.

„Toll wie alles läuft“, stellte Bürgermeisterin Isolde Schäfer bei der Hauptversammlung des Partnerschaftskomitees Stühlingen-Bellême fest. Was Schäfer verschwieg: Die Partnerschaft wird nur von einem kleinen frankophilen Personenkreis aktiv gepflegt. Um wieder einmal die Passivmitglieder zu mobilisieren, regte Vorsitzende Margret Zolg die Einladung zum gemeinsamen Kochen an. Absoluter Höhepunkt der Partnerschaftsaktivitäten im Vereinsjahr 2016/17 war wieder der Narrenbesuch in der Partnerstadt. Zu den Kernaktivitäten zählt der Jugendaustausch, den Sandra Fechtig und Anna Perschke betreuten. Über zusätzliche Helfer würden beide sich freuen. Denn es sei nicht einfach, eine quirlige, unternehmungslustige Gruppe Jugendlicher zusammenzuhalten und zu beschäftigen.

Das von der EU vorgegebene Motto war „Regionale Produkte.“ In diesem Jahr ist der Austausch unter das Thema „Sport“ gestellt. Zum Programm gehörte auch gemeinsames Kochen mit regional erzeugten Lebensmitteln. Da gab es auf Stühlinger Seite Flädlesuppe, Rouladen, Rotkohl, Kartoffelbrei und als Nachtisch Schwarzwälder Kirschtorte. Auf dem Blatter-Hof in Eberfingen halfen die Jugendlichen bei der Kartoffelernte und ein Besuch galt auch der Blattert-Mühle in Bonndorf-Wellendingen. In Bellême wurden die Teilnehmer mit dem für deutsche Gaumen gewöhnungsbedürftigen Gericht Blutwurst mit Äpfeln in Blätterteig verwöhnt.

Zu den Fixpunkten zählt auch die jährliche Verleihung eines Preises, der immer im Rahmen der Abschiedsfeier Realschülern verliehen wird, die im Fach Französisch besonders glänzten. Rosi Lohrmann informierte über eine solide finanzielle Basis. Bedankt wurden Sandra und Daniel Fechtig, die auf Stühlinger Seite den Narrenbesuch in Bellême bestens vorbereitet und organisiert hatten.

Als Alternative zur Einnahmequelle am Martinimarkt denkt man derzeit über einen Wechsel zum Weihnachtsmarkt des Stühlinger Handels- und Gewerbevereins nach. Trotz Marktverlegung auf einen erhofften günstigeren Termin sei die Resonanz auf den Markt stark rückläufig und die Umsätze der Standbetreiber ließen sehr zu wünschen übrig. Gemutmaßt wurde, dass sich der letzte in Stühlingen verbliebene Markt in naher Zukunft ebenfalls auflöst. Beim Gedenken an Verstorbene erinnerte die Vorsitzende Monika Curtillat an Georges Roy, der im zurückliegenden Jahr starb. Georges Roy war maßgeblicher Mitbegründer und Förderer der Partnerschaft.

Stühlingens mit dem normannischen Städtchen Bellême wurde 1980 auf Initiative Bellêmes geschlossen. Unzählige Kontakte auf Vereins- und privaten Ebenen ergaben sich all die Jahre über zwischen hüben und drüben.