Stühlingen Fritz Stotmeister: Unternehmer mit richtigem Riecher

Weizen – Fritz Stotmeister feiert am heutigen Freitag seinen 90. Geburts­tag. Wie kaum ein Zweiter hat er die Baubranche geprägt. Unter seiner Leitung wuchs die Firma Sto zum internationalen Unternehmen, das heute weltweit über 5200 Mitarbeiter beschäftigt.

1927 in Villingen geboren, legte Stotmeister 1943 das Notabitur ab, wurde als Luftwaffenhelfer zur Wehrmacht eingezogen und geriet 1945 in Gefangenschaft. Weil in der neugegründeten Bundesrepublik ein Numerus clausus für das Studium der Architektur bestand, trat er in die Firma seines Vaters Wilhelm Stotmeister ein, der ein Zement- und Kalkwerk in Weizen betrieb.

Als Anfang der 50er Jahre die Nachfrage nach Kalk langsam zurückging, machte man sich Gedanken zu neuen Produkten, die den Umsatz stabilisieren können. 1954 wurden per Zeitungsanzeige Lizenznehmer für einen neuartigen, organisch gebundenen Putz gesucht. Fritz Stotmeister hatte den richtigen „Riecher“ und überredete seinen Vater, hier zu investieren. „Zu Dritt fing alles an: Einer, der den Putz in einem ehemaligen Ziegenstall anrührte – das war Wilhelm Hamburger. Ein Zweiter, der als Vorführmeister den Handwerkern zeigte, wie es geht – das war ich. Und der Dritte, der den Putz verkaufte, war auch ich“, erinnert sich der Jubilar.

Das neue Material ging schnell auf Erfolgskurs. Schon im ersten Jahr konnte ein Umsatz von 320 000 D-Mark realisiert werden. Die Erfolgsgeschichte von Sto begann. 1966 startet mit der Markteinführung von „Sto Therm Classic“ die Geschichte der Fassadendämmung, die sich bald zum Kerngeschäftsfeld von Sto weltweit entwickelte. 1987 baute Fritz Stotmeister das Unternehmen in eine AG um, dessen Vorstandsvorsitz er ein Jahr später an seinen Sohn Jochen Stotmeister abgab. 1998 wurde sein zweiter Sohn, Gerd Stotmeister, zum Vorstand Technik berufen. Fritz Stotmeister übernahm den Vorsitz im Aufsichtsrat und ist seit 2002 Ehrenvorsitzender.

Fritz Stotmeister fördert die Krebsnachsorgeklinik für Kinder in Tannheim, die Erlöse der von ihm initiierten Golf-Turniere fließen sozialen Zwecken zu. Mit der Sto-Stiftung wird zum 50-jährigen Bestehen von Sto im Jahr 2005 eine Organisation geschaffen, die dauerhaft den Nachwuchs unterstützt – im Handwerk wie in der Architektur.

Heute lebt Fritz Stotmeister, dessen zweite Frau Inge 2014 nach langer Krankheit verstarb, in seinem Domizil am Bodensee und verfolgt mit großem Interesse die weitere Entwicklung seines Lebenswerks. „Und ich weiß es in guten Händen“, sagt der 90-Jährige. Mit der Umwandlung von der Aktiengesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien nach europäischem Recht, haben seine Söhne 2013 die Voraussetzungen dafür geschaffen, „dass unsere Firma im Sinne der Familie weitergeführt wird“, so der Wunsch des Jubilars.