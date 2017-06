Stühlingen Freilichtspiel "Weisch no" erinnert an Stühlinger Stadtjubiläumsfeier 2012

Freilichtspiel "Weisch no" erinnert an Stühlinger Stadtjubiläumsfeier 2012

Damit die Stühlinger nicht bis 2037 warten müssen, wenn die Stadt ihr 775-jähriges Bestehen als Stadt feiern kann, veranstaltete der Sängerbund die Rückblende "Weisch no", die gut besucht wurde.

Das nächste Stühlinger Freilichtspiel wird voraussichtlich 2037 stattfinden. Dann liegt die Verleihung des Stadtrechtes 775 Jahre zurück. Um diese lange Zeitspanne etwas abzukürzen, luden Impressario Arnfried Winterhalder und der Sängerbund Stühlingen mit ihrer Vorsitzenden Christine Pflanzl exakt nach fünf Jahren, zur Rückblende „Weisch no“ ein.

Alle, die 2012 in das Freilichtspiel „Im Bur si Recht“ in irgendeiner Weise eingebunden waren, waren auf das Mühleareal eingeladen, Schauplatz des historischen Dramas „Im Bur si Recht.“ Damit wurde an Zeiten erinnert, die alles andere als gerecht waren, obwohl Stühlingen das Stadtrecht verliehen wurde.

Die Einladung fand gute Resonanz und seit Sonntag erinnert eine kleine Tafel eingangs des Mühleareales an die Tage der Stadtrechtsverleihung, die sich zum 750. Mal jährte. Assistiert von Arnfried Winterhalder montierte Jogi Böhler, Mann für alle Fälle, die kleine Tafel, die an einen Teil der Stühlinger Geschichte erinnern wird. Das erinnerungsträchtige Treffen umrahmte die Stadtmusik im hochsommerlichen Jeans-Look unter der Leitung von Tim Barth und für weitere musikalisch, bodenständige Unterhaltung sorgten die „Scherenschleifer“ aus Bräunlingen. Der Sängerbund Stühlingen übernahm die mediteran angehauchte Bewirtung.

Die Zeit verging wie im Flug, und manche Anekdote, die sich während der Festspieltage ereignete, wurde aus den Erinnerungskisten hervorgekramt. Etliche damalige Darsteller waren die Hingucker, weil sie es sich nicht nehmen ließen, in ihren damaligen Kostümen zu erscheinen.

Das Mühleareal, lange Zeit eine ungenutzte Brache, entwickelte sich in den zurückliegenden Jahren zum idealen Festareal und macht vielleicht sogar dem Konradsaal ein bisschen Konkurrenz, zumindest bei schönem Wetter. Da auf pausenlose musikalische Unterhaltung verzichtet wurde, blieb genug Zeit, Erinnerungen an damals auszutauschen.

Bürgermeisterstellvertreterin Marianne Würth lobte Arnfried Winterhalder für die gute Idee, nochmals alle in 2012 beteiligten Akteure zusammenzurufen. Das Freilichtspiel „Im Bur si Recht“ sorgte weit über die Stadtgrenzen hinaus für Gesprächstoff. Das Event in der damaligen Größenordnung mobilisierte unzählige bis dahin verborgene Kräfte, die vor und hinter den Kulissen wirkten und zahlreiche Ideen einbrachten. Bedauerlich war, dass Regisseurin Corina Rues-Benz nicht mitfeiern konnte, weil ihr Vierbeiner erkrankt war. Ein Sommerfest, bei dem alles passte und kaum Wünsche offen ließ. Federführend waren Arnfried Winterhalder und Christine Pflanzl, kreative Vorsitzende des Sängerbundes.