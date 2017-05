Stühlingen Freibad in Bürgerhand: So konnten die Stühlinger Freibäder gerettet werden

Freibad in Bürgerhand: So konnten die Stühlinger Freibäder gerettet werden

In Stühlingen und Mauchen werden die Freibäder von zwei Vereinen betrieben, die mit ihrem Einsatz die Bäder vor der Schließung bewahrt haben. Die Stadt Stühlingen unterstützt die Vorhaben finanziell, hat die Verantwortung aber abgegeben. Wie gut das funktioniert, erfahren Sie hier.

Die Problematik von sanierungsbedürftigen Schwimmbädern, deren Betrieb sich die Kommunen nicht mehr leisten können, zieht sich durch das ganze Land. Während immer mehr Bäder aus Kostengründen geschlossen werden müssen, glänzt Stühlingen gleich mit zwei modernisierten Freibädern. Leisten kann sich die 5200-Einwohner-Stadt dies nicht wegen der vollen Stadtkasse. Nein – der Reichtum von Stühlingen zeigt sich vielmehr in einem beeindruckenden Bürgerengagement. Beide Schwimmbäder werden seit Jahren von Vereinen getragen, von Menschen, die einen großen Teil ihrer Freizeit in den Erhalt investieren. Die Stadt unterstützt beide Vereine, hat jedoch die Verantwortung für die Sanierungen und den Badebetrieb via Pachtvertrag abgegeben. „Ich bin unglaublich stolz auf unsere engagierten Bürger“, erklärt Stühlingens Bürgermeisterin Isolde Schäfer. "Ohne diese Menschen hätte unsere Stadt schon lange kein Freibad mehr.“

Die Schließung des Freibades in Mauchen schien besiegelt, als das Gesundheitsamt 1994 keinen Badebetrieb mehr genehmigte. An den Kosten für die notwendige Sanierung in Höhe von 650 000 Euro scheiterten alle Lösungsversuche. Doch die Menschen in dem 400 Einwohner zählenden Ortsteil wollten so schnell nicht aufgeben. Im Mai 1994 wurde der Förderverein Schwimmbad Mauchen gegründet, die Stadt Stühlingen sicherte einen jährlichen Zuschuss von 10 000 Euro zu, somit war das Schwimmbad erst einmal gerettet. „Der Förderverein hatte gute Vorarbeit geleistet und konnte den Gemeinderat mit einem schlüssigen Konzept überzeugen“, erinnert sich Schäfer. „Die Stadt versprach weiterhin finanzielle und auch tatkräftige Unterstützung, wenn diese gebraucht wird.“

Noch im selben Jahr startete der Verein mit der arbeitsintensiven Sanierung des Freibades. Schritt für Schritt wurden die Technik und das Becken saniert, der Kiosk renoviert und sanitäre Anlagen erneuert. 13 Vereinsmitglieder starteten noch im Gründungsjahr ein DLRG-Training, um das silberne Rettungsschwimmabzeichen zu erhalten und damit die Beckenwacht selbst übernehmen zu können. Einen Bademeister konnte sich der 100 Mitglieder zählende Verein nicht leisten, ebenso wenig Personal für Kasse, Kiosk, Technik und Grünanlagenpflege. „Wir machen das alles selbst“, erklärt Roland Geng, seit fünf Jahren Vorsitzender des Fördervereins Schwimmbad Mauchen. „Wir sind ein harter Kern von zirka 50 Personen, die regelmäßig Dienste im Schwimmbad übernehmen, aber wenn es irgendwo klemmt, dann genügt ein Anruf und wir bekommen zusätzliche Hilfe", sagt Geng betont die Hilfsbereitschaft im Dorf. „In Mauchen ist der Zusammenhalt einfach toll und beim Thema Schwimmbad ist eigentlich das ganze Dorf involviert. Jeder tut was er kann.“ Die Mauchener lieben ihr kleines Bad und freuen sich auch über die vielen auswärtigen Besucher, die besonders die familiäre Atmosphäre schätzen. Die fixen Kosten konnten auf 4000 bis 5000 Euro reduziert werden, der restliche Jahreszuschuss der Stadt wird angespart für die immer wieder anstehenden Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. „Wir stecken richtig viel Arbeit in unser Bad, aber es macht uns auch große Freude, die Anlage zu erhalten“, erklärt Roland Geng.

Die Erfolgsgeschichte der Stühlinger Freibäder ist damit aber erst zur Hälfte erzählt. 2004 folgte ein neues Kapitel, denn die Stadt hatte einstmals zwei Freibäder gebaut. Zehn Jahre nach dem Freibad Mauchen drohte auch dem größeren Freibad im Kernort wegen hoher Sanierungs- und Betriebskosten die Schließung. Und wieder waren es engagierte Bürger, die ihr Freibad retteten. Die Schwimmfreunde Stühlingen hatten bei ihrer Gründung fast 100 Mitglieder, die sich mit vereinter Kraft für den Erhalt des Schwimmbades stark machten. In den vergangenen 13 Jahren wurden in zwei großen und zahlreichen kleinen Sanierungsabschnitten nicht nur die Becken renoviert und die Technik auf den neusten Stand gebracht, sondern die gesamte Infrastruktur des Freibads modernisiert. Ziel war es, die Sanierungs- wie auch die Betriebskosten zu senken. Beides hat der Verein mit Bravour gemeistert – vergangenes Wochenende startete das frisch sanierte Freibad in die Saison.

Die Kosten der Gesamtsanierung liegen heute bei circa 500 000 Euro und damit nur 25 Prozent dessen, was ursprünglich einmal dafür veranschlagt worden war. „Wenn wir nicht so viel Menschen mit Fachwissen und Know-How im Verein hätten, wäre das alles gar nicht möglich gewesen“, erklärt Frank Pieper, Sprecher der Schwimmfreunde Stühlingen. Was in Eigenleistung möglich ist, nehmen die Schwimmfreunde auch selbst in die Hände, „sonst wären die Kosten für uns gar nicht zu stemmen“, weiß Frank Pieper. 45 000 Arbeitsstunden sind bisher an ehrenamtlicher Arbeit zusammengekommen.

Auch in den Sommermonaten braucht es viele helfende Hände, um den Betrieb inklusive Badeaufsicht zu organisieren. 20 000 Euro jährlich schießt die Stadt Stühlingen für das Schwimmbad zu, außerdem gewährte sie dem Verein für den letzten großen Sanierungsabschnitt ein Darlehen von 250 000 Euro. „Wo wir unterstützen können, tun wir das gerne“, sagt die Bürgermeisterin und lobt die gute Zusammenarbeit mit beiden Vereinen. Für die Stadt sind die beiden Vereine ein echter Glücksfall. Mit jährlichen Zuschüssen von 30 000 Euro werden zwei moderne Freibäder bewirtschaftet.

Ob das Stühlinger Modell überall funktionieren kann? Bei dieser Frage möchte sich Schäfer nicht festlegen: „Ich bin kein Experte und kann nicht abschätzen, ob auch größere Schwimmbäder so weitergeführt werden könnten.“ In einem Punkt ist sie aber sicher: "Es braucht dafür viele motivierte Menschen, die das Projekt mit Ausdauer und Leidenschaft begleiten.“ Menschen, wie sie in Stühlingen leben und die Stadt auf eine andere Art reich machen. Diesen Reichtum genießen auch weitere Gemeinden in der Region. Auch in Höchenschwand (Landkreis Waldshut) und in Todtnauberg (Landkreis Lörrach) werden die Freibäder von Fördervereinen betrieben.