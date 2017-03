Stühlingen Fördervereins der Hohenlupfenschule wünscht sich mehr Unterstützung

Der Vorstand des Fördervereins der Hohenlupfenschule beklagt mangelhaftes Interesse der Eltern an der Arbeit des Vereins. Daher bittet er die Eltern, sich im Verein zu engagieren und auch einen Posten im Vorstand zu übernehmen.

Stühlingen (ab) Mehr Interesse der Eltern wünscht sich der Förderverein der Hohenlupfenschule. Vorsitzender Karsten Stelter begrüßte zur Hauptversammlung Schulleiterin Susanne Schlatter und ihre Stellvertreterin Helga Bielz. Er stellte angesichts der geringen Elternzahl fest, dass immerhin genügend Mitglieder anwesend waren, um die Wahlen abhalten zu können.

Der Kassenbericht wurde auf eine weitere Sitzung verschoben, die Kassenprüfung hatte stattgefunden und wies ein Guthaben von 4212 Euro auf. Von den Mitgliedern wurde Kritik laut wegen des geringen Interesses der Elternschaft an der Arbeit des Fördervereins. „Die Grundversorgung für unsere Schule fehlt, von daher ist der Förderverein wichtig“, betonte aus dem Kreis der acht anwesenden Eltern David Brunner.

In der Hauptversammlung kam auch zur Sprache, in welchen Bereichen der Förderverein die Schule finanziell bereits unterstützt hat. So wurden die Medienanlage und die Homepage mitfinanziert, Theaterfahrten möglich gemacht, Fibeln für die Erstklässler angeschafft und das Projekt Erlebnispädagogik auf den Weg gebracht. Vor diesem Hintergrund ist es für den Bestand des Vereins dringend notwendig, dass Eltern der Erst- bis Viertklässler nicht nur beitreten, sondern auch Verantwortung im Vorstand übernehmen.

Es standen Neuwahlen an, welche von Sarah Fell geleitet wurden. Die Vereinsspitze mit Karsten Stelter und Tanja Schüele wurde bestätigt. Als Kassiererin werden Michaela Fromm und als Schriftführerin Helga Bielz fungieren. Der Vorstand wird komplettiert mit den Beisitzern Melanie Albiez und David Brunner; kraft Amtes gehören auch die Elternbeiratsvorsitzende Kathrin Zolg und Schulleiterin Susanne Schlatter zum Vorstand.

Beim Ausblick auf Aktivitäten kündigte Susanne Schlatter das Schulfest am 15. Juli unter dem Motto „Rund um die Welt“ an, zuvor soll eine intensive Werbung um neue Mitglieder auf den Weg gebracht werden. Schlatter bat um eine weitere finanzielle Beteiligung an der Homepage, die von Andreas Mühlhaupt gestaltet wird.