Stühlingen Feuerwehrprobe: Realitätsnahe Übung in einer Schlosserei

Abteilungen Bettmaringen und Wangen zeigen Experimentierfreude bei der Herbstprobe. Stellvertretender Kommandant war voller Lob.

Bettmaringen (rvk) Herbstabschlussproben sind für den einen Feuerwehrmann notwendige Übung, für den anderen auch eine Möglichkeit zu experimentieren. So haben die Kameraden rund um die Kommandanten der Abteilungen Bettmaringen und Wangen Armin Beck und Ingo Neukum bei der Herbstprobe ein Experiment gestartet. Mittels Hosenrohr und einem umgekehrten Ypsilon-Adapter sollte eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung für die Angriffstrupps gewährleistet werden. Dazu bedienten sich die Kameraden gleichzeitig an zwei unterschiedlichen Wasserstellen. Die eine war 200 Meter, die andere 300 Meter vom Übungsobjekt entfernt. Dieses war an diesem Tag ein Metallverarbeitungsbetrieb, eine Schlosserei in Bettmaringen. Angenommen wurde, dass hier ein Brand ausgebrochen ist, und sich im Produktionsbereich zwei Opfer befinden und wahrscheindlich ein weiteres im angeschlossenen Wohnbereich. Um die Übung realitätsnäher zu gestalten, waren nicht einmal die Kommandanten darüber informiert, wieviele Opfer sich tatsächlich im Objekt befanden.

Der eigentliche Star dieser Probe war jedoch das neue MLF der Abteilung Wangen. Dieses MLF Mittlere Löschfahrzeug ist nun seit knapp drei Wochen bei den Kameraden in Wangen und sie sowie auch die Kollegen vom Ausrückebereich West versuchen sich derzeit it dem neuen Fahrzeug und seiner Ausrüstung vertraut zu machen. Gerhard Pfeifer hat in seiner Eigenschaft als stellvertretender Gesamtwehrkommandant diese Übung beobachtet und konnte die Kameraden für ihre Initiativen und Experimentierfreudigkeit nur loben. Pfeifer gab der Hoffnung Ausdruck, dass auch die Bettmaringer Kameraden sich baldmöglichst mit dem neuen Fahrzeug vertraut machen können. Eines konnte er auf jeden Fall verkünden: "Die fünfzehn Minutenfrist zum Eintreffen am Einsatzort, die sich Feuerwehr Stühlingen bis zum Einsatz gegeben hat, wird mit diesem Fahrzeug eingehalten."

