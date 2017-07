Stühlingen Feuerwehrleute aus Wangen und Bettmaringen erringen das Leistungsabzeichen in Silber

Feuerwehrleute aus Wangen und Bettmaringen erringen das Leistungsabzeichen in Silber

Feuerwehrkameraden aus Wangen und Bettmaringen legen mit Bravour das silberne Leistungsabzeichen ab. Die Schiedsrichter zollen ihnen Respekt – auch wegen der großen Hitze am Prüfungstag.

Ein Versprechen, das sie sich und dem Gesamtfeuerwehrkommandanten Rainer Geng gegeben haben, lösten die Wangener und Bettmaringer Feuerwehrkameraden nun am Wochenende ein. Sie errangen mit Bravour das silberne Leistungsabzeichen der Feuerwehr. Mit einem vollen Trupp, bestehend aus neun Mann, sechs davon aus Wangen und drei aus Bettmaringen, waren sie mit dem neuen Wangener Feuerwehrfahrzeug zum Wettkampf angetreten. In Bad Säckingen, direkt am dortigen Feuerwehrgerätehaus, erkämpften sich die Kameraden bei 34 Grad Celsius im Schatten nicht nur den Respekt der Schiedsrichter, sondern auch das nicht einfach zu erringende Silberne Leistungsabzeichen.

Dazu gehört neben dem manuellen Einsatz, dem Löschangriff und der technischen Hilfeleistung, auch eine umfangreiche theoretische Prüfung, die jeder einzelne Teilnehmer für sich selbst absolvieren musste. Bei diesen Temperaturen in voller Schutzbekleidung, bestehend aus Helm, wintertauglicher Feuerwehrjacke und entsprechend vorgeschriebener Latzhose sowie Feuerwehrstiefeln, mussten die Kameraden die entsprechenden Übungen unter der Leitung von Gruppenführer Daniel Blatter fehlerfrei und in vorgegebenem Zeitrahmen absolvieren.

Anschließend nutzten die Kameraden die Lokalität und nahmen ein erfrischendes Bad im direkt neben dem Feuerwehrgerätehaus gelegenen Rhein, bevor sie gegen Abend den Heimweg nach Wangen antraten und sich zur Siegesfeier im Gasthaus Mittlere Alb trafen. Abteilungskommandant Ingo Neukum, der die Kameraden begleitet hatte, sparte nicht mit großen Lobesworten. Dass es den Kameraden bei all der Arbeit und den vielen Proben zur Vorbereitung sogar noch Spaß gemacht hatte, äußerte sich darin, dass Daniel Blatter ankündigte: „Nächstes Jahr machen wir Gold“.