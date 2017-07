Stühlingen Feuerwehrabteilung Grimmelshofen ehrt Mitglieder für langjähriges Engagement

Ulrich Blattert und Georg Kaiser sind seit 50 und 60 Jahren dabei. Blatter wurde für seinen Einsatz für das LF 8 TS geehrt. Georg Kaiser ist seit 1957 dabei und leitet seit 2011 die Altersmannschaft.

Das Jubiläumsfest der Jugendfeuerwehr in Grimmelshofen bot den Rahmen für ganz besondere Ehrungen zweier langjähriger Feuerwehrkameraden.

Ulrich Blattert erhielt von Bürgermeisterin Isolde Schäfer für seine 50-jährige Treue zur Freiwilligen Feuerwehr Stühlingen, Abteilung Grimmelshofen eine Urkunde überreicht. Isolde Schäfer betonte in ihren Worten „Ulrich Blattert ist hauptverantwortlich dafür, dass das LF 8 TS noch heute so wunderbar da steht.“

Auch Abteilungskommandant Gerhard Pfeifer war nicht mit leeren Händen gekommen. In seiner Laudatio blickte er nochmals zurück in die Anfangsjahre der Jugendwehr und stellte fest, dass Ulrich Blattert im Alter von zwölf Jahren zu der damals neu gegründeten Jugendwehr gestoßen war und im Jahr 1967 zu den Aktiven wechselte. Nachdem er die Lehrgänge zum Truppmann eins, Maschinist und Sprechfunk absolviert hatte, wurde er 1975 zum stellvertretenden Gerätewart gewählt, und nachdem im Jahr 1991 sein Vater Heinrich Blattert in die Altersabteilung wechselte, übernahm Ulrich Blattert das Amt des Gerätewartes. Im Jahr 1980 wurde Ulrich Blattert in den Feuerwehrausschuss gewählt und übte dieses Amt 30 Jahre bis 2010 aus. Dass das LF 8 TS, wie Kommandant Pfeifer betonte, „zig Einsätze hat fahren können“, ist der ganz besonderen Pflege des Geehrten zu verdanken.

Auch Georg Kaiser kann auf langjährige Feuerwehrzugehörigkeit zurückblicken. Ganze 60 Jahre gehört er nun schon der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Grimmelshofen an. Wie Kommandant Pfeifer festhielt, war der Jubilar, nachdem die Mannschaft in Grimmelshofen neu gegründet wurde, seit 1957 aktives Mitglied. Zwar nicht immer in der ersten Reihe, doch immer dann, wenn es etwas zum Helfen gab. 2011 übernahm er von seinem Vorgänger Willi Berger die Leitung der Altersmannschaft, die er bis heute leitet. Kommandant Pfeifer überreichte im Namen der Kameraden an die Geehrten ein Andenken.