Stühlingen Feuerwehrabteilung Grimmelshofen blickt auf 350 Einsatzstunden

Feuerwehrabteilung Grimmelshofen zieht Bilanz. Kommandant setzt aufintensive Probenarbeit.

Grimmelshofen – Etwas weniger Einsätze, dafür jedoch einen wesentlich höheren Probenbesuch als im vergangenen Jahr, konnte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Grimmelshofen Gerhard Pfeifer bei der Hauptversammlung festhalten. Elf Einsätze, davon vier Brandeinsätze, fünf technische Hilfseinsätze und zwei Fehlalarme hatten die 32 Aktiven der Grimmelshofener Wehr zu bewältigen. Dazu kamen noch sechs Brandwachen, vier Verkehrsdienste und acht Arbeitseinsätze. Insgesamt meisterten die Hilfskräfte 350 Einsatzstunden.

Großen Wert legt Pfeifer auf eine intensive Probenarbeit, wobei die im vergangenen Jahr durchgeführte Großübung im Pflegeheim Brunnenwiesen im Vordergrund stand, an der neben den Wehren aus Stühlingen auch die Wehren aus Eggingen und Wutöschingen sowie das DRK beteiligt waren. So gab es auch in Grimmelshofen eine ganz besondere Übung, bei der eine Wasserversorgung von rund fünfhundert Metern aufgebaut werden musste und dazu noch das Löschwasser auf eine Anhöhe gebracht wurde. Pfeifer betonte: „Es ist Sinn und Zweck unserer Aufgabe, dass wir bereit sind, wenn jemand unsere Hilfe benötigt.“ Die Probenstatistik zeigte sich äußerst positiv, sie lag bei 79,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit 71„7 Prozent. Pfeifer hätte zwar gerne achtzig Prozent erreicht, doch wie er es ausdrückte, sei da noch Luft nach oben. Hundert Prozent erreichten Patrick Burger, Thomas Kaiser und Joachim Keller. Für das kommende Jahr wird es für die Grimmelshofener Kameraden einen großen Arbeitseinsatz geben.

Neben den Proben, die auch wieder als Alarmproben stattfinden werden, gibt es ein zweitätiges Jubiläumsfest am 1. und 2. Juli. Mit diesem Fest wollen die Kameraden gleich acht Jubiläen feiern, angefangen von 125 Jahren Handdruckspritze bis hin zu 50 Jahre LF 8, 50 Jahre Jugendwehr und 50 Jahre Spritzenhaus in der Brühlstraße. Gesamtwehrkommandant Rainer Geng blickte in seiner Ansprache zurück auf die siebziger Jahre, und die Jahre danach, als die Grimmelshofener Wehr zuerst mit dem LF 8 und später mit dem LF 16 sowie dem dazu passenden Rettungssatz ausgerüstet worden war und die Einsätze für die Grimmelshofener in dieser Zeit kontinuierlich stiegen.

Doch wies Geng auch darauf hin, dass das neue Fahrzeug in Wangen künftig auch in Grimmelshofen eingesetzt werden soll. Denn der Traum von Kommandant Pfeifer, den Geng nicht genauer definierte, werde sich in absehbarer Zeit nicht verwirklichen, stattdessen betonte Geng, dass als Nächstes der Ortsteil Mauchen im Blickpunkt stehe. „Ich denke, wir sind uns einig, dass das nächste Fahrzeug Richtung Mauchen kommt, Mauchen ist ein relativ großer Ortsteil und dort hat es einen großen weißen Fleck, also wir werden alles daran setzen, dass dort irgendwann was geht.“ Das Thema Ausgehuniformen wurde von Geng auch auf den Tisch gebracht. Doch löste dies bei den Grimmelshofener Wehrmännern keine große Euphorie aus.

Abteilungskommandant Gerhard Pfeifer betonte, dass in der Hauptsache die jüngeren Aktiven mit entsprechenden Uniformen ausgerüstet werden müssen. Aber Rainer Geng merkte an, dass er in seiner jetzigen Uniform bis zum bitteren Ende bleiben werde.