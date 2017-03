Stühlingen Feuerwehr Wangen: Neues Fahrzeug prägt Jahr

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Wangen meistert 16 Proben und zwei Einsätze. Beim Jahresrückblick steht die Freude über das neue Fahrzeug im Vordergrund.

Wangen (rvk) Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Wangen drehte sich alles um das neue Löschfahrzeug (MLF), das das gesamte vergangene Jahr geprägt hat. Dabei rückten die 16 regulären Proben und die zwei Einsätze etwas in den Hintergrund. Zu groß war die Freude über die Erfüllung des lange gehegten Wunsches nach einem Feuerwehrfahrzeug, das für die Abteilung eine große Unterstützung bei den Einsätzen war. Dies zeigte sich ganz besonders darin, dass nachdem das Fahrzeug am 23. September in Wangen eingetroffen war, es in den Wochen danach elf weitere freiwillige und spontane Proben gab, bei denen sich die Kameraden mit dem neuen Fahrzeug vertraut machten.

Wie groß der Stellenwert der Feuerwehr in Wangen ist, zeigte sich auch am Tage der Ankunft des Fahrzeugs. Die Musiker des Musikvereins Ober- Unterwangen empfingen das Fahrzeug am Gerätehaus mit Musik. Die offizielle Übergabe und Einweihung des Fahrzeugs fand dann am Sonntag, 2. Oktober, gleichzeitig mit der Ausrichtung des Stadtturniers statt.

Eine Besonderheit an diesem Tag war auch, dass Heinz Neukum zusammen mit der Kraft-Familie das Dorflied zu Gehör brachte und dieses damit wieder in Erinnerung rief. Gesamtwehrkommandant Rainer Geng dankte hierfür den Kameraden anlässlich dieser "doch etwas anderen Generalversammlung" und für die Ausrichtung des Stadtturnieres "es hat sich ja auch gelohnt für euch".

In Wangen wird anlässlich der Hauptversammlung der Kassenbericht parallel zum Tätigkeitsbericht vorgetragen und so konnten hier die Kameraden erfahren, dass es beim Stadtturnier einen satten Gewinn von 1423 Euro gab, der zum positiven Kassenabschluss beitrug. Mit dem neuen Fahrzeug wird sich auch die Abteilung Wangen intern anders ausrichten.

So gibt es ab sofort zwei Gruppen, die unter ihren eigenen Führungskräften proben werden. Eine davon wird auch voraussichtlich die Wettkampfgruppe in der Leistungsklasse Silber bilden, mit der die Wangener in diesem Jahr an den Feuerwehrwettkämpfen teilnehmen wollen.

Das Schicksal des alten Fahrzeugs, des zuverlässigen Opel-Blitz wird die Kameraden noch in diesem Jahr beschäftigen. Falls sich nicht jemand findet, der die Pflege und die Unterbringung übernimmt, werden sich die Kameraden voraussichtlich von diesem Fahrzeug schweren Herzens trennen müssen. Eine endgültige Entscheidung steht jedoch noch aus.