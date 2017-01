Stühlingen Feuerwehr Mauchen blickt auf bewegtes Jahr zurück

Wegen eines Alarmierfehlers wird die Probe im November ungewollt zur Großübung. Marco Haas wird in die Reihen der Aktiven aufgenommen; Manfred Sonneck wechselt in die Altersabteilung

Stühlingen-Mauchen – Zur Hauptversammlung lud die Feuerwehrabteilung Mauchen in Gengs Linde Mauchen. Abteilungskommandant Michael Zolg freute sich, neben den 24 aktiven Kameraden und Vertretern der Abteilung aus Eggingen auch die sieben Kameraden der Altersabteilung und Ortsvorsteher Manfred Schanz begrüßen zu können.

Von den sieben Einsätzen gehörte der Brand im Lindenweg vier Mitte Februar in Stühlingen mit dem Mord an Karl Obser zum Emotionalsten. Problematisch war die Abschlussprobe des Ausrückebereichs Süd im November. Durch einen Alarmierungsfehler, der nicht den Mauchener Kameraden anzulasten ist, wurde nicht nur der Ausrückebereich Süd (Stühlingen, Eberfingen, Mauchen) alarmiert, sondern sämtliche zehn Stühlinger Abteilungen. Mit 113 Feuerwehrmännern wurde die Probe zur Großübung, die trotz der hohen Anzahl an Einsatzkräften ruhig und koordiniert ablief, wie Simon Zolg bei seinem Schriftführerbericht erwähnte: „Entsprechendes Lob wurde auch von den Einsatzleitern und Gesamtwehrkommandant Rainer Geng ausgesprochen.“ Dank Petras Lädele mussten die Kameraden nicht durstig nach Hause gehen.

Joachim Kramer verzeichnete einen negativen Kassenstand. Neben der Nebelmaschine und einem Anteil an der neuen dorfeigenen Bühne zahlten die Kameraden notwendige Ausrüstungsgegenstände wie Helmlampen und Handlampen aus der Kameradschaftskasse. In die Reihen der Aktiven wurde Marco Haas aufgenommen. Mit Erreichen des 65. Geburtstags wechselte Manfred Sonneck zur Altersabteilung. Kommandant Michael Zolg überreichte ihm einen Geschenkkorb von Petras Lädele: „Seitdem ich dabei bin, habe ich nie erlebt, dass Manfred Sonneck zu spät kommt“.

Der Ausflug in die Schweizer Tellswerkstatt und das Victorinox-Museum wurde mit einem langen Spaziergang und einer Einkehr abgerundet.

Alina Ebe, Jonas Berger und Raphael Hotz verlasen den Bericht der Jugendabteilung. Eggingens Stellvertreter Kim Huber dankte für die gute Zusammenarbeit insbesondere in der Jugendabteilung und lud die Jugendausbilder Jens Hotz und David Raatz ein, zur Probe das Egginger Fahrzeug zu nutzen. Im aktuellen Entwurf des Brandschutzbedarfsplans ist ein Fahrzeug für Mauchen verzeichnet. Platz wäre auch da im Feuerwehrgerätehaus, wie die Testfahrt des Wangener MLFs zeigte. Lediglich die Finanzierung des Fahrzeugs ist noch immer ein aktuelles Problem. Grußworte der Raumschaft Wutöschingen, Eggingen und Stühlingen überbrachte Philipp Büche. Erfolgreich wurden folgende Lehrgänge besucht: Truppmann (Patrick Brand), Truppmann II (David Raatz), Truppführer (Roland Geng, Ralf Keller, Simon Zolg), Maschinist (Tobias Güntert), Gruppenführer (Frank Hotz), Brandcontainer (Lothar Ebe, Tobias Güntert).