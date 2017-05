Stühlingen Festnahme nach Einbruchserie

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Schwaningen und Weizen geklärt werden. ein Tatverdächtiger 33-Jähriger wurde festgenommen.

Wie gemeldet, war in Schwaningen in eine Gaststätte eingebrochen und in Weizen zwei Einbruchsversuche in ein Lokal und ein Lebensmittelgeschäft festgestellt worden. Tatverdächtig ist ein 33 Jahre alter, aus der Schweiz stammender Mann. Bei der Durchsuchung seines Aufenthaltsortes in Deutschland wurde Diebesgut gefunden, darunter Fleisch, das aus einem Gaststätteneinbruch stammt sowie weitere Gegenstände, die beim Golfclub Obere Alp und einer weiteren Gaststätte in Schwaningen gestohlen wurden. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Laut Polizeiangaben hat er die ihm vorgeworfenen Straftaten weitgehend zugegeben. Gegen den Beschuldigten wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen, er wurde am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.