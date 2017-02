Stühlingen Fasnetküechli: Ein seltengewordener, aber schmackhafter Brauch

Die traditionellen alemannischen Fasnetküechli werden nur noch selten in den Stühlinger Haushalten gebacken. Die Familie von Isabell Würth beherrscht diese Back-Tradition noch immer und stellt an Fasnacht das schmackhafte Fettgebäck her.

Stühlingen – Richtige alemannische Fasnetküechli werden heutzutage in kaum einer Familie mehr hergestellt. Allenfalls werden die sogenannten Berliner, Krapfen, Kräbbel oder Muffins gekauft, die aber mit dem ursprünglichen fasnächtlichen Schmalzgebäck wenig gemein haben und das ganze Jahr über zu haben sind. Fasnetküechli wurden nur während der Fasnachtszeit gebacken und ihre Herstellung dauert etwas länger als der Gang zum Bäcker oder in den Supermarkt.

Was es mit den alemannischen Fasnetküechli auf sich hat, das hat der Stühlinger Heimatdichter Hans Martin Grüninger mit einem ganz zauberhaften Vers beschrieben, der richtig Appetit macht (siehe Infokasten). In der alteingesessenen Stühlinger Familie Würth, am Galgenbuck zuhause, werden diese nahrhaften Küechli noch gebacken. Der Hefeteig besteht aus Mehl, Zucker, Eiern und Schmalz. Heutzutage wird allerdings kein Schweineschmalz, sondern Butterschmalz verwendet.

Ganz zünftig werden die faustgroßen Küechli in einer offenen Schmalzpfanne ausgebacken. In einer modernen Fritteuse würden sie vermutlich auch gelingen. Zum traditionellen Fasnachtsgebäck zählen auch die sogenannten „Scherben“ oder Küssili ( kleine Kissen). Diese werden ohne Hefe hergestellt. Dann gibt es noch die Striebili und Bäreküechli und die Sichelhänkiküechli. Die einen sind in Lausheim, die anderen in Grimmelshofen zuhause, haben aber mit Fasnacht nichts zu tun. Sie schmecken das ganze Jahr über.

Am besten mundet dazu eine große Tasse Kaffee„ „us luter Bohne,“ wie Hans Martin Grüninger in seinem Gedicht schreibt. Von den Kalorien redet da keiner, die Fastenzeit steht ja vor der Tür und da sind Fasnetküechli genau das Richtige um sich ein bisschen Winterspeck für die bevorstehende Fastenzeit anzufuttern. In Stühlinger Haushalten werden Fasnetküechli nur noch sporadisch gebacken, wie eine kleine Umfrage ergab.

Fasnachtsküechli

I de Chuchi hört mer lache,

Brozzle, schwätze, gigse, singe,

Dürre zueschlah, renne, springe,

Fasnetchüechli wörred bache.

D'Mannevölcher sind vertloffe;

d'Wibervölcher sind hüt Meischter,

Spüret schu die Fasnetgeischter;

stöhnt jo alli Löcher offe.

und sie tänzlet und sie schwänzlet um de Herd und um die Pfanne!

D'Fefe, d'Seppe, d'Mari, d'Anne;

D'Bürin lacht: „Wie des scherwenzlet!“

goht und bringt en Schunke (Schinken) fürre;

macht en Kaffee, luter Bohne;

s'Chüechlibache mue sich lohne; Chömmet jetzt und rieglet d'Türe!“