Stühlingen Fasnacht in Eberfingen: Der Bunte Abend der Waldlütle Eberfingen sorgt für närrische Unterhaltung mit viel Musik

Der Bunte Abend der Waldlütle in Eberfingen begeistert das Publikum mit einem Programm für jedes Alter und jeden Geschmack.

Am bunten Abend in Eberfingens Gemeindesaal bewiesen die Waldlütle einmal mehr, wie durchdacht und stimmig das Unterhaltungsprogramm am Schmutzigen Donnerstag sein kann. Narrenvater Florian Blatter und sein Team hatten ganze Arbeit geleistet, von den Kaulquappen und Eberfinger Bachforellen bis hin zum Männerballett war für jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei. Der rote Faden war der Slogan des Narrenvereins: „Willst du mehr/flieg mit Finger-Air.“ Stewardess Pamela Armbruster führte durchs Programm. Das Intro des dorfeigenen Narrenliedes „Chrütterwiebli, Wurzelsepp“ von Gerhard und Paula Blatter zeigte den Beginn der neun Programmpunkte an und wurde von den „Bayerischen Bottle Floppers“ beim Flaschenblasen verwendet.

Die Frauen der KFD verbanden das Dorfgeschehen mit dem Ausblick auf die Bürgermeisterwahl im „Politbarometer der KFD Plus“. Klar wurde, dass es kein „Trump-Verschnitt“ sein sollte, wie die Trumps aus der Pfalz (Marlies und Marianne Löhle mit Karin Teufel am Akkordeon) festhielten. Mary Würth und Nicole Jehle kamen ins Schwärmen. Mary stellte sich vor, was sie mit dem Bürgermeister anstellen könnte, wenn sie ins Rathaus kommt, um die Abwassergebühren zu begleichen. Ein Schauspieler wie Maximilian Binder wäre nicht schlecht: „Im Film 'Endstation im Glück' hatte er eine Drei-Sekunden-Rolle. Das war die beste Szene im ganzen Film.“ In die Auswahl kamen auch Daniel Armbruster, Klaus Böhler und Tobias Würth, die Manneskraft, Arbeitsfleiß und Aussehen verkörperten. Mit dem Lied „YMCA“ stellten die KFD-Frauen die vier Kandidaten vor.

Die Wurzel-Pussys-Wurzelseppe hatten ein Männerballett einstudiert (Simone und Yvonne Schanz) und verbanden damit ihr Geschenk an den Leiter des Musikvereins Eberfingen, Gerhard Blatter: Flug und Eintritt ins Pariser Varieté „Moulin Rouge“. Kurzer Prozess wurde in den Sketchen mit der nörgelnden Ehefrau (Judith Raufer) und dem unentschlossenen Gast im Wiener Café gemacht. Von auswärts zeigte „Misch-Masch“ aus Stühlingen und Eberfingen Gesangstalent: Frank Pieper, Dietmar Vollmer, Klaus und Frank Böhler, Georg Lang, Jogi Böhler und Rolf-Dieter Harder. Die Kindertanzgruppen (Olivia Würth, Klara Blatter, Annika Harder, Pamela Armbruster) bezauberten das Publikum mit ihren Vorführungen.

