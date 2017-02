Stühlingen Fasnacht: Beim Rehessen in Blumegg begeistern Jungnarren das Publikum

Fasnacht: Beim Rehessen in Blumegg begeistern Jungnarren das Publikum

Die Blumegger treffen sich nach dem Wecken und dem Narrenbaumstellen zum Rehessen mit humoristischen Beiträgen der Vereine.

Die Blumegger Narren, die sich eigentlich "Die Herren von Blumegg" nennen, waren überhaupt nicht müde, obwohl sie schon den ganzen Tag auf den Beinen waren.

Den Startschuss gaben die "Jungen Wilden" schon in den frühen Morgenstunden. Mit viel Krach und Getöse wurden die Einwohner des Dorfes geweckt. Dann am Nachmittag startete bei herrlichstem Wetter der Umzug durch das Dorf und der Narrenbaum wurde aufgestellt. Für Musik sorgte der Musikverein Blumegg. Im Bürgerhaus folgte am Abend das traditionelle Rehessen, das mit närrischen Beiträgen der Vereine gewürzt war.

Erfreulich waren schon gleich zu Beginn die Darbietungen der Blumegger Jungnarren, die den ersten Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer starteten. Sketche über das Dorfgeschehen des vergangenen Jahres sorgten für große Heiterkeit. Egal, ob Gedanken zum Flug in ferne Länder oder beim Sketch "Die Himmelstür" – Humor war garantiert. Die Musiker sorgten zwischen den Darbietungen für Schunkelrunden. Dabei zeigte sich, dass die Blumegger durchaus keine Eisbären sind, obwohl ihr Motto in diesem Jahr Eisbären, Iglus oder Eskimos beinhaltete.

