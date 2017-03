Stühlingen Erschossener Waffenhändler: Angeklagter für Tat in Stühlingen zu 11,5 Jahren Haft verurteilt

Der 48-jährige Angeklagte im Prozess um den getöteten Waffenhändler aus Stühlingen wurde wegen Totschlags und Brandstiftung verurteilt. Ein früheres Geständnis hätte eine kürzere Haftstrafe zur Folge gehabt, so der Richter.

Im Prozess um den vor rund einem Jahr erschossenen Stühlinger Waffenhändler hat das Gericht nun das Urteil gesprochen. Der 48-jährige Schwarzwälder wurde wegen Totschlags und Brandstiftung zu einer Haftstrafe von elf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sieht es damit als erwiesen an, dass der Verurteilte am 15. Februar 2016 den Stühlinger Waffenhändler in seinem Geschäft mit zwei Schüssen getötet und anschließend die Räume in Brand gesetzt hat.

Die Frage um das Motiv der Tat konnte nicht abschließend geklärt werden. Relevante strafmildernde Umstände konnte das Gericht nicht finden. Zwar sei der Mann nicht vorbestraft, allerdings sei er seit Jahren in illegale Waffengeschäfte verstrickt gewesen. Auch das Geständnis müsse man richtig einordnen, so der vorsitzende Richter Hauser. Sowohl der späte Zeitpunkt als auch die begrenzte Reichweite ohne Angaben zum Ablauf oder den Tathintergründen, schmälerte den strafmildernden Einfluss. "Bei einem Geständnis am ersten Verhandlungstag hätte es einen massiveren Strafnachlass gegeben", so der Richter.