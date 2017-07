Stühlingen Einwohner entwickeln bei der Bürgerwerkstatt Ideen für die angedachte Sanierung der Stadt

Bei der Bürgerwerkstatt in Stühlingen kristallisiert sich die Lösung des Parkplatzproblems als Herausforderung heraus. Zudem sollen Gefahrenstellen im Verkehr entschärft werden.

Viele Dinge müssen aus der Bürgerschaft heraus entstehen. Unter dieser Prämisse lädt das Amt für Kommunale Entwicklung seit einiger Zeit im Vorfeld geplanter innerstädtischer Entwicklungsmaßnahmen zu Bürgerwerkstätten ein. Damit will man eventuellen Fehlentscheidungen gegensteuern, bevor das Kind in den Brunnen fällt. In Stühlingen befindet sich die Sanierung der Altstadt in der Andenkphase. Das Sanierungsgebiet umfasst die Altstadt ab Abzweigung Eberfingen und Obere Alp und bindet den oberen Stadtweg bis Haus Pflanzl und die Zinngasse ein, ebenso einen Teil des Loretowegs (die Balbachschen Gärten) und die Stadtgräben.

Der Einladung zum Einstieg in die kommunale Entwicklungsplanung folgten rund 40 Bürger, etwa je zur Hälfte aus dem Kernort und den Ortsteilen. Unter den Besuchern aus der Kernstadt waren drei Paare, die in der Altstadt zu Hause sind. Die Werkstätten wurden aufgeteilt: zum einen für die Belange der Altstadtsanierung, zum anderen für die Entwicklung der Ortsteile. Moderatoren waren Thomas Geissler und Jasmin Kizler, Mitarbeiter der Kommunalentwicklung des Landes. Die Stadt war vertreten durch Rechnungsamtsleiterin Kristin Schippmann und Thomas Bendel. Die Werkstätten finden ohne Gemeinderäte und Bürgermeister statt.

Protokolle mit der Zusammenfassung der Schwerpunkte leitet das Amt für Kommunale Entwicklung der Stadt zu, die die Ideen und Denkanstöße in einer Klausurtagung erörtern wird. Dass im Kernort trotz gelungener Unterstadtsanierung noch viel Handlungsbedarf besteht, wurde schnell deutlich. Stärken und Schwächen Stühlingens, speziell der Altstadt, wurden aufgelistet. Es überraschte nicht, dass die Planer mit der Lösung des Parkplatzproblems vor einer schwierigen Aufgabe stehen. Um die Entschärfung schwieriger Verkehrspunkte, beispielsweise im oberen Stadtweg zwischen Zinnmauer und Zinngasse, sollen sich die Planer kümmern.

Ein wesentlicher Punkt wird die Einbindung der Städtlebewohner sein. Die Gebäudesubstanz ist in schlechtem Zustand und genau betrachtet ist das Städtle ein einziges, jahrzehntelang vernachlässigtes Denkmal. Platz für Gehwege ist kaum vorhanden. Jeder Quadratmeter freie Fläche wurd zugeparkt. Bei der Einwohnerentwicklung sieht das Statistische Landesamt eine leichte Tendenz nach unten. Ziel sei der Erhalt von 5000 Einwohnern bis 2035. Demografisch betrachtet, werden die Bürger im Alter über 65 Jahre dabei die Mehrheit bilden.

Von der Kommunalen Landesentwicklung ist Stühlingen als „starker Wirtschaftsstandort“ eingestuft. Auf 1000 Einwohner kommen derzeit 377 Erwerbstätige. Was fehlt, ist Wohnraum. Benötigt würden zehn Hektar an Flächen, die für Wohnungsbau ausgewiesen werden können. Diese wären vorhanden, auch zum guten Teil innerstädtisch, wenn die Besitzer sich von ihren Grundstücken trennen würden. Ähnliches gilt in den Ortsteilen. Berücksichtigen sollen die Planer auch die Verbesserung der Verkehrssituation und Grundversorgung der Bürger.

Die Stühlinger Altstadt

Die Stühlinger Altstadt enthält viel Entwicklungspotenzial, sowohl was den Wohnwert als auch den Tourismus unter Einbindung der Geschichte anbelangt. Die Altstadt ruht auf jahrhundertealtenn Mauern. Drei alte Brunnen tragen ebenso zur Belebung bei wie der Standort des Rathauses. Auch kulturell ließe sich einiges machen. Darüber waren die Werkstattteilnehmer sich einig.