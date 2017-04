Stühlingen Einen Wechsel an der Spitze gab es beim Chor Sunrising

Monika Orlick gibt den Vorsitz beim Chor Sunrising an Carola Geng ab. Die Idee, einen Teenie-Chor zu gründen, kommt auf.

Einen Wechsel im Vorstand gab es bei der Hauptversammlung des Chors Sunrising in Bettmaringen. Die bisherige Vorsitzende Monika Orlick kandidierte nach vier Jahren nicht mehr für das Amt an der Spitze des Vereins.

Bei den Neuwahlen, die unter der Leitung von Ortschaftsrat Reimund Güntert stattfanden, wurde Carola Geng als neue Vorsitzende und Petra Güntert als ihre Stellvertreterin gewählt. Kassiererin Stefanie Magerl und Schriftführerin Tanja Beck wurden dagegen in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer wurden Gerlinde Blenk und Christian Kreusch – erstmals ein Mitsänger – sowie Monika Orlick gewählt.

Vor den Neuwahlen jedoch, blickten die Mitglieder noch einmal zurück auf das vergangene Jahr, das wie Monika Orlick feststellte, „ein sehr schönes und erfolgreiches Jahr“ war. Der Höhepunkt war das Konzert anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens des Chors in der Kirche in Bettmaringen, das auch bei den zahlreichen Zuhörern besonders gut angekommen war. Was der Chor außerhalb des gesanglichen Engagements noch alles unternommen hatte, war einen Maien zu stellen und einen besonderen Ausflug nach Adelboden in der Schweiz zu unternehmen, den die Aktiven sehr genossen hatten.

Carola Geng, die den Kinderchor leitet, berichtete, dass der Kinderchor im Moment besonders gut aufgestellt ist. Auch das Mitsingen beim Jubiläumskonzert und der Christmette hatte den jungen Sängern recht viel Freude bereitet. Da unter den Nachwuchssängern bereits einige ältere Kinder dabei sind, erwägt Carola Geng, einen Teenie-Chor zu gründen, zeigte sich jedoch noch etwas Skeptisch, ob das überhaupt klappen wird. Als nächste Termine stehen für die erwachsenen Sängerinnen und ihre männliche Unterstützung der Projektchor für den Gottesdienst und die Vernissage der Ausstellung zur Volksfrömmigkeit an. Am 2. Juli sind sie bei der Kirchplatzeinweihung auch dabei und nach der Sommerpause steht ein Ausflug an.