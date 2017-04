Stühlingen Eine Genossenschaft soll künftig den Holzverkauf der Forstbetriebsgemeinschaft Stühlingen übernehmen

Die Forstbetriebsgemeinschaft Stühlingen regelt die Holzvermarktung von Privat- und Kommunalwald in Form einer Genossenschaft neu. Dies ist eine Reaktion auf das Urteil zum Kartellverfahren.

Die brisante Situation der Waldbesitzer und der Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) war das Hauptthema bei der Hauptversammlung der FBG Stühlingen. Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf am 15. März bestätigte Untersagungsverfügung des Bundeskartellamts stellt nicht nur die Privatwaldbesitzer vor große Fragen, auch die Kommunen sind dadurch gezwungen, umzudenken. Zu dieser Hauptversammlung war Kreisforstamtsleiter Helge von Gilsa in der Versammlung anwesend. Seinen Ausführungen war zu entnehmen, dass der Ministerrat am 4. April den Auftrag zu einer Weiterentwicklung der Forstverwaltung gegeben hatte. Was jedoch bedeutet dies für die Waldbesitzer?

Helge von Gilsa erläuterte die Details im Rahmen eines Fragenkatalogs. Sind die FBG in ihrer jetzigen Form noch zeitgemäß, beziehungsweise zukunftsfähig? Wie sieht die Marktposition und Größe aus? Wie ist die Professionalisierung des Holzverkaufs zu bewältigen? Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit wird es geben? Helge von Gilsa berichtete, dass der Kreistag bereits 2014 den Beschluss gefasst habe, wonach möglichst der Kommunalwald und auch der Privatwald zusammenbleiben sollte. Sein Vorschlag war, die Situation in den Rahmen einer Genossenschaft zu bringen. Diesen Schritt haben bereits andere Forstgemeinschaften erfolgreich unternommen.

Was für den Kreis Waldshut wichtig wäre: Dass auch die Kommunen mitziehen. Von Gilsa plädierte dafür, dass der Vorsitzenden der FBG, Bürgermeisterin Isolde Schäfer, sowie dem Geschäftsführer Gregor Scheuble die Erlaubnis erteilt wird, die Gespräche und Verhandlungen in diese Richtung weiterzuführen. Forstbezirksleiter Josef Frommherz verwies darauf, dass die FBG unter dem Dach einer Genossenschaft erhalten bliebe und der Holzverkauf diskriminierungsfrei und professionell abgewickelt werden könne. Die Anwesenden stimmten dem Antrag einstimmig zu.

Den Ausführungen des Kreisforstleiters vorausgegangen war ein Rückblick durch Norbert Schwarz, Diplom Forstingenieur von der Holzverkaufsstelle des Landkreises , der die Holzmarktsituation in Stühlingen beleuchtete. Das Jahr 2016 war, wie Schwarz festhielt, ein normales Jahr: wenig Sturm, wenig Käfer und der größte Teil des geschlagenen Holzes ist verkauft worden. 16 006,69 Festmeter Holz wurden geschlagen, was einen Umsatz für den Stadtwald von 538 249 Euro und für den Privatwald von 332 102 Euro erbrachte.

Schwarz wies darauf hin, dass die Nachfrage nach Brennholz deutlich gesunken sei und die Holzpreise stark von der Qualität und den Liegeentfernungen abhängig seien. Schwarz merkte an: „Wir haben nicht in jedem Revier die selben Preise, wir mussten auch Abschläge in Kauf nehmen, entscheidend sind auch die Transportentfernungen. “ Was Schwarz den Waldbesitzern auch ans Herz legte, war, dass das Holz genutzt werden soll, solange es gesund ist und nicht zu warten, bis beispielsweise der Käfer darin ist.

Ein Kostenproblem sprach der Geschäftsführer der FBG Stühlingen, Gregor Scheuble, an: die momentanen Gebühren, die die FBG an den Landkreis Waldshut abführen muss. Diese betragen momentan 1,10 Euro und die entspreche nicht dem, was der Landkreis an Kosten hat. Dies entspreche rund zwei Prozent dessen, was der Waldbesitzer abzuführen hat. Damit dies kostendeckend abgewickelt werden kann, schlug Scheuble vor, diesen Betrag auf 1,20 Euro zu erhöhen und damit auch die Warenausfallversicherung abzudecken. Die Anwesenden stimmten diesem Vorschlag zu.

Die Holzpreise

Wie unterschiedlich die Holzpreise sein können, zeigt sich darin, dass für schlechteres Holz Preise zwischen 42 und 50 Euro pro Festmeter erzielt werden können. Normales Stammholz, Fichte lang, kann bis zu 91 Euro bringen, jedoch können hier Abschläge von bis zu 30 Prozent angerechnet werden, während gutes Holz, das kerzengerade und ohne Äste gewachsen ist, als exklusives Holz mit bester Qualität bis zu 175 Euro erbringen kann.