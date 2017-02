Stühlingen Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Die einstündige Abwesenheit der Hausbewohnerin nutzten am Freitagabend ein oder mehrere Täter zum Einbruch in das Anwesen im Stühlinger Prinz-Kari-Weg.

Zwischen 17 und 18 Uhr kamen die Täter durch ein geöffnetes Garagentor und das anschließende Vordach an ein gekipptes Küchenfenster. Über dieses erreichten sie das Erdgeschoss des Wohnhauses. Dort durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen. Es fielen Ihnen dabei mehrere Uhren und Digitalkameras sowie Bargeld in die Hände. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen. Möglicherweise hängt der Einbruch mit einer Beobachtung der Geschädigten zusammen. Die Frau hatte einige Stunden zuvor zwei verdächtige Personen im Bereich ihres Hauses wahrgenommen. Eine noch am Abend eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern verlief erfolglos. Sie sollen ca. 20 und 40 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Beide trugen einen ungepflegten Dreitagebart, hatten schwarze mittellange Haare und südländisches Aussehen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, sollen sich bei der Polizei (07751/8316-531) melden.