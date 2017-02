Stühlingen Ein Hauch von Kiez beim Bunten Nachmittag in Weizen

Der Bunte Nachmittag in der "Ehrenbach-Philharmonie" überzeugte unter dem Motto „St. Pauli bei Tag und Nacht“. Fischverkäuferin alias Ortsvorsteherin Gaby Fischer verbreitete hanseatisches Feeling unter den Gästen.

Stühlingen-Weizen (luk) Es ging hoch her in der Ehrenbach-Philharmonie am Fasnachtssonntag, denn das Motto in diesem Jahr hieß „St. Pauli – bei Tag und Nacht“. So waren natürlich alle Umzugsbesucher recht neugierig, wie es denn in der Ehrenbach-Philharmonie wohl aussehen und zugehen wird, wenn der Umzug beendet ist und der Bunte Nachmittag beginnt.

Unter den Klängen des Musikvereins wurde die Halle erobert und dann ging es auch gleich zur Sache. Ganz hanseatisch wurden gleich alle Gäste mit „moin moin begrüßt, ganz besonders die reizende Blonde aus dem Klein-Kiez Stühlingen, Isi Schäfer und auch die Marktrumsteherin vom Fischmarkt Weizen, Gabi Fischer.

Natürlich wurden die Ehrengeißen nicht vergessen und auch die Ehrenmitglieder. Was die Wizemer Geißen in St. Pauli so erlebten wurde – gewürzt mit viel Humor – auf der Bühne präsentiert. Den Auftakt machten die ganz kleinen Löwinnen und Löwen die schon sehr schnell das Musical eroberten und sich in die Herzen der Zuschauer tanzten. Damit die Zuschauer auch etwas über die Hansestadt Hamburg erfahren konnten, sorgten Toto und Harry, alias Niclas Zimmermann und Christian Schelble, die beiden Polizisten aus dem Kiez, für genaue Informationen. „Ihr moin moin auf der Davidswache, da erlebsch die tollste Sache“ erklang immer zwischen den Darbietungen und die beiden hatten die Lacher auf ihrer Seite. Dabei spielte es gar keine Rolle, dass ihr Plattdeutsch etwas sehr stark nach badischem Dialekt roch und als Freddy Quinn mit dem La Paloma erntete Christian Schelble viel Applaus.

Viel frischen Fisch gab es dann beim Fischmarkt und die Fischverkäuferin war keine andere als Gaby Fischer höchstpersönlich und ihr Fischverkauf war humorvoll ungewöhnlich, sie hatte sich den Brexit vorgenommen und zeigte fast alle Unmöglichkeiten auf, die geschehen würden, wenn Weizen den „Wegzit“ praktizieren würde, wenn die Stühlinger Hanselepolizei beim Napoleon sogar die Ausweise und Visa kontrollieren würden, was zum Fazit führte, dass es besser ist bei Stühlingen zu bleiben, denn allein sein, das ist schlimmer. Vorgenommen hatte sie sich auch die Ehrenbachhalle, die wie die Elbphilharmonie genau so toll saniert werden soll. Sie hatte die Lacher auf ihrer Seite. Wie viel Modernität dann auch in der Elbphilharmonie präsent ist, erklärte auch Polizist Harry alias Toto. Er beschrieb seinen Toilettengang, präzise und genau.

Auch die Baustelle der Elbphilharmonie war Thema und natürlich die Seefahrt. Die Mädchengruppe und das Ensemble des Kreuzfahrtschiffs tanzten nach den Klängen des Seeräuberhauptmanns Fabian. Wie die Frauen vom Frauenverein ihre Fahrt nach St. Pauli erlebten und was der Elferrat im Nachtclub alles auf die Beine stellte sorgte für viel Applaus und Gelächter beim Publikum. Den Schlusspart hatten die Geißenguggis übernommen und die heizten die Halle noch einmal kräftig auf.

