Stühlingen Ein Fußballspiel führt Hildegard und Johann Jäger vor über 60 Jahren zusammen

Hildegard und Johann Jäger feiern ihre diamantene Hochzeit. Beide waren jahrzehntelang im Mauchener Vereinsleben aktiv.

Das Fest der diamantenen Hochzeit feiern am 29. August Hildegard und Johann Jäger in Mauchen. Vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. Johann Jäger wurde in Mauchen geboren und ist mit zwei Schwestern auf dem elterlichen Hof, hoch über der Gemeinde Mauchen, aufgewachsen. Nach seiner Schulzeit in Mauchen arbeitete er in der elterlichen Landwirtschaft und im Wald. Zudem arbeitete er im damaligen Baugeschäft Kaiser in Mauchen, ehe er in der Schweiz auf dem Bau Arbeit fand. Dort war er 30 Jahre beschäftigt, ehe ein Herzinfarkt ihn zwang, seine Arbeit aufzugeben.

Hildegard Jäger stammt aus Nöggenschwil. Sie ist mit drei Brüdern und zwei Schwestern auf der elterlichen Landwirtschaft aufgewachsen. Sehr früh musste sie mithelfen, besonders als ihre drei Brüder im Krieg gefallen sind. „Wir mussten sehr viel arbeiten", erzählt sie, "wir hatten keine schöne Kindheit.“ Wie sie ihren Ehemann kennengelernt hat, das ist eine schöne Geschichte: In Nöggenschwil gab es einen Lehrer, der aus Mauchen stammte. Dieser hatte ein Match mit den Spielern aus seiner Heimatgemeinde Mauchen organisiert und Johann Jäger war als Spieler mit dabei. So konnten sich die Beiden kennen und lieben lernen. Aus der Ehe gingen ein Sohn und zwei Töchter hervor. Johann Jäger war jedoch nicht nur Spieler des Mauchener Fußballvereins, sondern auch rund 25 Jahre Schiedsrichter. Auch heute noch verfolgt er die Fußballspiele auf dem Rasen und im Fernsehen. Auch beim Musikverein Mauchen war Johan Jäger mit seinem Flügelhorn 46 Jahrelang aktiv. Hildegard Jäger sang knapp 20 Jahre im Mauchener Kirchenchor und ein großes Hobby ist auch ihr Garten und die Natur rings um Mauchen. Gefeiert wird mit der Familie, zu der inzwischen auch vier Enkelkinder gehören.