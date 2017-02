Stühlingen Ein Blick auf das närrisches Treiben in Stühlingen

Ein Blick auf das närrisches Treiben in Stühlingen

Stühlinger zeigen sich ideenreich bei Belebung ihrer Fasnacht. Narrenbüttel gehört zu den Traditionsfiguren.

Auch Traditionen entwickeln sich weiter. Beispiel Stühlinger Fasnacht: Neben dem armseligen Lumpenhansele tummeln sich heute fantasievoll kostümierte Formationen. Was haben sich die Stühlinger schon alles zur Belebung ihrer Fasnacht einfallen lassen – Formationen wie die Narrenwecker und Röllimusik haben bis heute Bestand und Traditionsstatus. Hingegen sind Trommlergarde, Elferrat und Spätlesen verschwunden. Jüngstes Kind sind die 16 Zäche, die aber auch 23 Jahre auf dem Buckel haben.

Eine ähnliche Formation ist weit und breit nicht auszumachen. Nachdem sich keine Stühlinger Mannsbilder mehr fanden, die bereit waren, den Narrenbaum aufzurichten, griffen 16 Jungmänner beherzt zu. In zünftiger Zimmermannskluft – rot-schwarz kariertes Hemd, Cordhose, Weste, Schlapphut und Kuhhorn – sind sie längst eine Institution, um die die Stühlinger beneidet werden.

Bemerkenswert: auch Burschen aus den Ortsteilen haben sich inzwischen den Zäche angeschlossen, denn auch die 16 Zäche kommen in die Jahre. Ihre Hauptaufgabe ist das Narrenbaumstellen am Schmutzige Dunnschtig. Die Umsetzung des dazu erforderlichen Know-hows ist gar nicht so einfach und es braucht schon Männer mit Muckis. Seit es die Zäche gibt, gibt es auch wieder ein Fasnachtsfeuer. Das Jahr über machen die Zäche sich zudem nützlich, auch der Erlös aus der Narrenbaumverlosung kommt immer einem gemeinnützigen Zweck zu.

Die Röllimusik darf sich zugute schreiben, dass einst die prächtigste aller Kostümierungen ihr Markenzeichen war: Völlig unalemannisch entschieden die Röllis, hinter denen sich immer Stadtmusikanten stecken, für rot-blau, goldene Dogenkostüme. Und das, obwohl die Stühlinger Fasnacht herzlich wenig mit Carneval Venezia zu tun hat. Unvergesslich auch ihr Kopfschmuck aus Styropor, der den Hohenlupfen darstellt und beleuchtet war.

In einer anderen närrischen Liga spielen die Bändeluffhänger. Wer erinnert sich nicht an Hans Kern, der als Oberrölli immer wieder seinen Leib-und Magensong anstimmte: „Amanda, Amanda, Amanda tu die Hand da weg!“

Der Hoheitstag der Narrenwecker ist der Schmutzige Dunnschtig. In aller Herrgottsfrühe zieht diese geschlossene Gesellschaft lärmend und schäppernd durch die Straßen. Sogar ein richtiges Kanönle wird mitgeführt und von Zeit zu Zeit abgefeuert. Wunderbare Krachmacher sind nicht nur Pfannendeckel sondern auch mit Steinen bestückte Ölfässer. Dann sind da noch die Heavy Blechis die weitestgehend ein Eigenleben führen. Weitere traditionelle Stühlinger Fasnetfiguren sind der Büttel, der wieder belebte weiß-blau kostümierte Ur-Hansele, des weiteren Narrenmutter und die Hembglunki.

Zum Brauchtum zählen das Mehlsuppe-Essen, der Hemdglunkiball, das Fasnachtsfeuer, Narrengericht und Narrenbaumversteigerung sowie die Geldbeutelwäsche. Menschen, die die Stühlinger Fasnacht prägten, waren Ruth Kehl, Bertel Mack, Gertrud Willin, Fritz Fechtig, Bernhard Bruder, Hansi Körber, Gerhard Isele, Hans Kern und Fridolin Hensler.

Brauchtum

Jeder Stühlinger Ortsteil bemüht sich mehr oder weniger intensiv um die Pflege des lokalen Brauchtums. Tierisch geht es zu bei den Schwaninger Spatzen, Bettmaringer Güggeln, Muchemer Katzen, Wizemer Gaißen und Grimmelshofener "Gäle Mölle". Neben diesen gibt es auch die Eberfinger Waldlüttle, Wangemer Narre und Blumegger Rittersleut und natürlich die Hungrigen Stüehlinger.