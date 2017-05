Stühlingen Diebin erscheint zweimal bei ihrem Opfer

Opfer einer besonders dreisten Diebin ist ein älterer Mann in Stühlingen geworden. Er wurde um mehrere hundert Euro erleichtert.

Am Donnerstag vergangener Woche war der Senior mit dem Rollator unterwegs, als er von der Frau angesprochen wurde. Sie bat ihn darum, seine Toilette benutzen zu dürfen, woraufhin der Senior die Unbekannte in sein Haus ließ. Dort ging die Frau durch sämtliche Zimmer und stahl mehrere hundert Euro, so die Polizeiangaben. Damit nicht genug: Die Diebin meldete sich später telefonisch bei ihrem Opfer und erschien am Montag erneut bei dem Mann. Dabei entwickelte sich eine lautstarke Auseinandersetzung. Eine Nachbarin bekam dies mit und vertrieb die Unbekannte. Die Diebin soll etwa 40 Jahre alt sein, mittellange, schwarze Haare und einen braunen Teint haben. Die Polizei rät, grundsätzlich keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen.