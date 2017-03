Stühlingen Die schweren Zeiten für die Tischtennisfreunde Stühlingen sind nun vorüber

Die Tischtennisfreunde Stühlingen sind sportlich erfolgreich. Freude herrscht über die große Mannschaftsstärke.

Ein Dreierteam wird künftig die Tischtennisfreunde Stühlingen präsentieren. In der Hauptversammlung wurde Sven Demuth neu hinzu gewählt. Nicht nur in sportlicher Hinsicht konnten die Tischtennisfreunde Stühlingen auf ein positives Vereinsjahr zurückblicken, sondern auch im allgemeinen Bereich hat sich einiges getan. Die Vorsitzende Tatjana Lasarzick hielt dies bei der Hauptversammlung fest. „In den letzten vier bis fünf Jahren hat unser Verein eine unglaubliche Entwicklung gemacht, ich meine nicht nur die sportliche Entwicklung, sondern auch die Menge an Neuzugängen, weshalb wir mit vier Damen- und drei Herren-, sowie einer Jugend- und vier Mädchen-Mannschaften einer der größten Tischtennisvereine in Südbaden geworden sind.“

So rief die Vorsitzende nochmals die „schwere Zeit“ in Erinnerung, die durch die Belegung der Stadthalle die Tischtennisfreunde zu einem großen Teil in arge Bedrängnis gebracht hatte, doch auch dies hatten sie gemeistert, was dafür spricht, dass im Verein ein äußerst gutes kameradschaftliches Verhältnis herrscht. Der gute Zusammenhalt zeigte sich besonders erfreulich bei Auswärtsspielen, wie zum Beispiel das Spiel der Herren I in Mühlhausen oder der Damen II in Beuren. Dabei waren mehr Stühlinger Fans in der Halle als Einheimische.

Die Vorsitzende Tatjana Lasarzick verabschiedete an diesem Abend ein langjähriges Mitglied aus den Reihen des Vorstands. Werner Vogelbacher spielt seit 1988 im Verein. Von 1997 bis 2001 hatte er das Amt des Gerätewartes inne und seit 2007 das Amt des Sportwartes. Somit ist er Leiter der Turniere. Er stellte sich nun nicht mehr zur Wahl. Für sein jahrelanges Engagement konnte ihm Tatjana Lasarzick die Ehrennadel in Bronze des Südbadischen Tischtennis Verbande überreichen.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurden Tatjana Lasarzick und Katja Wiedemann in ihren Ämtern bestätigt und als neues Vorstandsmitglied wurde Sven Demuth dazu gewählt. Die Kasse bleibt in den Händen von Beatrix Groten, Schriftführer bleibt Mauela Steinle und zum neuen Sportwart wurde Gerd Schönle gewählt. Jugendwart Jens Lasarzick wurde bestätigt und neu kam Anika Böhler hinzu. Die Organisation bleibt in den Händen von Jacek Hesse und Ilse Brendle.

Ein besonders wichtiger Termin ist der einzige Heimspielabend in dieser Saison am Samstag, 1. April. Um 19 Uhr spielen die Damen I gegen den Tabellenzweiten TTC Weinheim und die Damen III kämpfen gegen den TTC Blumberg um den direkten Aufstieg in die Verbandsliga. Die Herren I erwarten den TTC Singen III und die Herren III den TTC Furt-Schönenbach IV. Im Anschluss laden die Tischtennisfreunde dann zu einer gemeinsamen Feier ein. Am 29. April sind die Relegationsspiele, am 30. April die Südbadischen Pokalspiele und am 1. Mai um 10 Uhr die Vereinsmeisterschaften mit gemeinsamem Grillen.