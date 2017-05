Stühlingen-Eberfingen Die Waldlütle Eberfingen erhalten von Narrenvater Florian Blatter ein großes Lob

Die Waldlütle Eberfingen freuen sich über eine erfolgreiche Fasnachtssaison. Das Minus in der Kasse erfordert allerdings Sparmaßnahmen.

Ein positives Resümee zog Narrenvater Florian Blatter bei der Hauptversammlung der Waldlütle Eberfingen. So waren die Eberfinger Narren nicht nur im eigenen Dorf aktiv, sondern haben auch viele der umliegenden Kappenabende besucht und waren beim großen Fasnachtsmontagsumzug in Stühlingen mit dabei.

Die Waldlütle stellten Maien für den Narrennachwuchs, standen bei Hochzeiten Spalier, unternahmen ein Zeltwochenende und waren mit einer eigenen Kräuterwanderung, die äußerst gut besucht war, beim Stühlinger Ferienprogramm mit dabei. Narrenvater Florian Blatter nahm die Ausführungen der Schriftführerinnen Yvonne Schanz und Simone Müller zum Anlass, den Aktiven des Vereins für die gute Zusammenarbeit zu danken: „Ohne diese gute Zusammenarbeit wäre all das nicht möglich gewesen.“

Dafür wurde allerdings die Vereinskasse etwas strapaziert, wie Kassiererin Monika Harder mitteilte. Sie verzeichnete ein Minus und wies dabei auf die hohen Buskosten hin, die für die einzelnen Fahrten zu den besuchten Veranstaltungen benötigt wurden. Hier müssen, so die Kassiererin, künftig einige Fragen geklärt werden: „Wir müssen halt etwas sparsamer sein.“

Bei den Wahlen, die unter der Leitung von Ortsvorsteher Wolfgang Löhle stattfanden, wurden bestätigt: Florian Blatter, sein Stellvertreter Bernd Gantert, Narrenmutter Waltraud Maier, Kassiererin Monika Harder sowie die Schriftführerinnen Yvonne Schanz und Simone Müller. Da Björn Schanz nach zehn Jahren aktiver Mitwirkung im Vorstand ausschied, wurden Patrick Brack und Miriam Böhler als Beisitzer neu ins Gremium gewählt.

Ortsvorsteher Wolfgang Löhle dankte den Waldlütle für ihre bunte Fasnacht im Dorf. An den Vorsitzenden gewandt, merkte er an: „Es ist eine sportliche Herausforderung, 49 Leute im Zaum zu halten. Aber: weiter so. Die Vereine im Dorf sind ein wichtiger Punkt des Zusammenlebens.“ Mit einem gemeinsamen Essen schloss die Versammlung.