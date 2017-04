Stühlingen Die Themenwoche Graue Haare  buntes Leben soll zu einem guten Zusammenleben der Generationen beitragen

Die Themenwoche in der Region Stühlingen unter dem Titel „Graue Haare – buntes Leben“ findet von 8. bis 14. Mai statt und bietet täglich mindestens eine Aktion an.

In Zusammenarbeit mit der katholischen Landfrauenbewegung Freiburg (KLFB) beteiligen sich in Stühlingen verschiedene Akteure an der Themenwoche „Graue Haare – buntes Leben“. Diese findet von 8. bis 14. Mai statt. In der Region Stühlingen lädt der JA Verein Attraktives Dorfleben Mauchen mit vier Angeboten ein, ebenso das Gemeindeteam mit dem Frauenverein Weizen, das Pflegeheim Brunnenwiesen Stühlingen, der Schwarzwaldverein Stühlingen mit je einem Angebot und das Gemeindeteam Bettmaringen mit zwei Angeboten.

Am Montag, 8. Mai, startet die Themenwoche und endet am Sonntag, 14. Mai, mit der Ausstellung zum Thema „Volksglaube“ um 14 Uhr im Gemeindesaal Bettmaringen. Der Kinderclub stellt sich um 14.15 Uhr vor zum Thema „Glauben heute“. Zu den Zielen gehöre es laut Pressemitteilung des JA-Vereins, das Thema „Älter werden“ auf kreative Weise in den Blick zu nehmen, Menschen unterschiedlichen Alters neu miteinander in Beziehung zu bringen, Wege zur Gestaltung des Alters in der Gemeinde aufzuzeigen und zu eröffnen. Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, wird um rechtzeitige Anmeldung unter Telefon 07744/337 97 83 gebeten. Die Aktionen des JA-Vereins finden im Rathaus Mauchen statt.

Das Programm: Conny Pulito leitet den Workshop Linedance für Senioren am Montag, 8. Mai, von 15 bis 17 Uhr. Es wird ein Unkostenbeitrag von fünf Euro erhoben. Das vollwertige, frisch zubereitete Mittagessen in vier Gängen findet jeden Dienstag statt und wird für neun Euro inklusive Tafelwasser angeboten. Biggi Sailer lädt am Dienstag, 9. Mai, von 17 bis 18 Uhr zur Progressiven Muskelentspannung nach Jacobsen. Mitzubringen sind Kissen und warme Socken sowie fünf Euro Unkostenbeitrag. In die Kirche St. Konrad Weizen laden das Gemeindeteam und der Frauenverein Weizen am Mittwoch, 10. Mai, um 14.30 Uhr zur Maiandacht. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr mit Kaffee und Kuchen in das Gasthaus Kreuz Weizen, hier wird um Anmeldung bei Mona Basler gebeten unter Telefon 07744/50 24.

Der Einlass für den Spielfilm zum Thema Demenz ist am Donnerstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Eine Hausführung im Pflegeheim Brunnenwiesen Stühlingen bietet sich am Freitag, 12. Mai, um 14 Uhr an. Im Anschluss erfolgt eine Einladung zu Kaffee und Kuchen, um Anmeldung bei Heimleiter Marc Albicker wird gebeten unter Telefon 07744/92 98 60. Der Schwarzwaldverein lädt am Samstag, 13. Mai, zur Ausflugsfahrt Natur und Kultur ein. Die Abfahrt erfolgt um 8 Uhr bei der Sparkasse Stühlingen, es geht per Bus nach Staufen zum Obstparadies. Die Rückkehr erfolgt gegen 18.30 Uhr, Info und Anmeldung bei Antonia Kramer-Diem unter Telefon 07744/69 07. Das Gemeindeteam Bettmaringen lädt zum Gottesdienst am Samstag, 13. Mai, um 19 Uhr in die Kirche St. Fridolin Bettmaringen ein. Im Anschluss ist die Ausstellungseröffnung „Volksglaube und Volksfrömmigkeit“ im Gemeindesaal Bettmaringen.