Stühlingen Die Teilnehmer am Bürgergespräch in Blumegg murren über die Verzögerungen beim Breitbandausbau

Die Teilnehmer am Bürgergespräch in Blumegg murren über die Verzögerungen beim Breitbandausbau

Einwohner von Blumegg ärgern sich über die Planänderung beim Breitbandausbau, mit der sie erst 2020 zum Zuge kommen.

Blumegg (luk) Der Gemeinderat hat entschieden, die Zeitpläne für den Eigenbetrieb ZIS (Zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen) infolge der Planungen für den Anschluss des Backbone Netzes für die Ortsteile Blumegg, Lausheim und Grimmelshofen nach hinten zu verschieben. Dies sorgte beim Einwohnergespräch in Blumegg für einigen Zündstoff. Ortsvorsteher Gerd Müller machte deutlich, dass er damit nicht einverstanden sei und auch zu dieser Meinung stehe.

In der ersten Planung war vorgesehen, dass die Ortsteile Grimmelshofen, Lausheim und Blumegg gleich im Anschluss an die Fertigstellung in Weizen an die Reihe kommen werden, da man davon ausgegangen ist, dass der Breitbandanschluss von Schaffhausen her erfolgen wird. Durch den Backbone des Landkreises Waldshut gab es jedoch andere Voraussetzungen und dafür mussten auch die Pläne in Stühlingen geändert werden.

Aktuell soll nun der Anschluss des Backbones von der Ortsgrenze Eberfingen weiter nach Stühlingen, Weizen, Schwaningen und Bonndorf führen. Blumegg soll erst im Jahr 2020 an die Reihe kommen. Für einige Blumegger bedeutet dies, dass sie noch lange auf den Breitbandanschluss für schnelles Internet warten müssen. Dies wurde von den Anwesenden nur mit einem kräftigen Murren akzeptiert. Die Sachlage ist besonders für einige Blumegger Familien prekär, da sie zum Teil nicht einmal über Telefonnetz der Telekom verfügen und – wie Ortsvorsteher Müller feststellen musste – sich zu Hause mit Mobilfunk behelfen müssen.

Was dem Ortsvorsteher auch einige Sorgen bereitet, ist die Bauplätzesituation. „In dieser Hinsicht sind wir bisher trotz eifrigem Bemühen keinen Schritt weiter gekommen“, merkte er an und appellierte an die Grundstücksbesitzer, in sich zu gehen und eventuell entsprechende Grundstücke an die Stadt zum Verkauf anzubieten. „Mir tut jeder Blumegger weh, der wegzieht, weil er hier in unserer Gemeinde kein Baugelände finden kann." Trotzdem konnte der Ortsvorsteher im vergangenen Jahr im Teilort 222 Einwohner feststellen, dabei gab es fünf Geburten und zwei Sterbefälle. Bürgermeisterin Isolde Schäfer gab einen Blick auf den Haushalt der Stadt und hielt fest, dass in Blumegg endlich nach vielen Jahren der Platz vor dem Gemeindehaus befestigt werden konnte.