Stühlingen Die Stadt Stühlingen entwickelt Ideen für eine touristische Erschließung der Judenlöcher

Der Ausschuss für Kultur und Touristik berät darüber, wie die Judenlöcher für Gäste präsentiert und vermarktet werden können.

Was hat es mit den Judenlöchern bei Stühlingen wirklich auf sich? Nachdem sich mittlerweile auch Feriengäste bei ihren Stühlinger Gastgebern erkundigt haben, wo diese historische Anlage zu finden ist und was es mit ihr auf sich hat, haben Jochen Sarnow und Andrea Wekerle das Thema im Kultur- und Touristik-Ausschuss zur Sprache gebracht.

Mehrfach hat diese Zeitung das Thema schon aufgegriffen. Wenn sich nicht zeitnah jemand der Spurensuche verschreibt, ist die Enträtselung dieses Bauwerks vermutlich nicht mehr möglich. Schon jetzt ist die Natur auf dem Vormarsch. Von Jahr zu Jahr werden mehr Steinquader und Höhleneingänge von der Vegetation überwuchert.

Irgendwo könnten noch entsprechende Hinweise in der Tiefe eines Archivs schlummern. Aber wenn sich niemand darum kümmert, wird dieser Schatz wohl nie gehoben. Etwas Geld müsste die Stadt wohl auch in die Hand nehmen. Dann ließen sich die Judenlöcher möglicherweise auch touristisch vermarkten. Schlossherr Martin Stamm ist Eigentümer des betreffenden Waldstücks und steht einer Erforschung positiv gegenüber, er möchte aber über die Vorgehensweise informiert werden.

Als ersten Schritt regte Bürgermeisterin Isolde Schäfer an, dass sich der Schwarzwaldverein um eine bessere Beschilderung und die Freihaltung des Zugangs zu den Judenlöchern kümmert. Bekannt ist inzwischen, dass sich eine Klasse der Stühlinger Realschule mit dem Thema befasst.

Die historische Anlage westlich des Hohenlupfens muss von Menschenhand erbaut worden sein. Exakt sind im Fundament große Steinquader zu Mauern aufgeschichtet. Damals muss der Bau ein riesiger Kraftakt gewesen sein. Von Generation zu Generation als Sage weitergegeben wurde bisher, dass sich dort im Mittelalter die in Stühlingen ansässigen Juden versteckt haben sollen, als sie wieder einmal nicht wohlgelitten waren. Juden lebten in Stühlingen immer, mehr oder weniger geduldet.

Wer die entwürdigende Bezeichnung Judenlöcher kreiert hat, ist nicht bekannt. Kolportiert wird im Zusammenhang mit den Judenlöchern, dass sich darin nach dem Zweiten Weltkrieg auch Hardliner-Nazis versteckt haben sollen, um der Besatzungsmacht zu entkommen. Über die tatsächlichen Ursprünge der Judenlöcher indes ist erstaunlicherweise nichts bekannt. War diese große Befestigungsanlage eventuell ein Vorposten zum Schloss Hohenlupfen?

Letzteres befindet sich in Sichtweite und etwa auf gleicher Höhe circa 800 Meter nordöstlich. Die Anlage besteht aus stabil gemauerten großen Steinquadern, die tief in das Erdreich reichen. Die Judenlöcher befinden sich an einem extrem steilen Hang zwischen Stühlingen und Eberfingen oberhalb der Kreisstraße. Niemand würde heute in so extremer Steilhanglage bauen.

Als der Bereich noch nicht bewaldet war, muss sich von dort ein guter Blick über das obere Wutachtal geboten haben. Ein Bänkle ist noch vorhanden und erinnert noch an diese Zeit. Wer sich den Auf- und Abstieg zutraut, sollte gut zu Fuß sein. Längst macht das Bauwerk einen verwunschenen Eindruck, aber man kann sich noch gut vorstellen, wie das Ganze ursprünglich ausgesehen haben könnte.