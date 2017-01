Stühlingen Die Spitze der Landfrauen wird neu organisiert

Die Landfrauen Wangen wählen drei Vorsitzende, die sich die anfallenden Aufgaben aufteilen. Der Verein gilt als wichtige Stütze des Dorflebens.

Wangen (luk) Ein Dreierteam wird künftig die Geschicke der Landfrauen aus Wangen lenken. Heidi Siebler, Gerda Kehl und Chris Güntert wurden bei der Hauptversammlung einstimmig neu gewählt. Die bisherige Vorsitzende Cordula Hofmeier hatte im Vorjahr angekündigt, nach neun Jahren als Vorsitzende und 24 Jahren im Vorstand für ihre Ämter nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Erfreulicherweise, wie die Bezirksvorsitzende des seit 1. Januar neu formierten Bezirksverbands Bonndorf im Schwarzwald, Karola Morath, feststellte, hatte der Vorstand vorgearbeitet und so gingen die Neuwahlen zügig in geheimer Wahl über die Bühne.

Der neu gewählte Vorstand wird die Positionen unter sich ausmachen. Bei den weiteren Neuwahlen wurde Edeltraud Siebler als Schriftführerin gewählt. Die Kasse bleibt in den Händen von Petra Preiser und die beiden Beisitzer Jutta Aicheler und Mary Albert wurden einstimmig wiedergewählt. Als erste Amtshandlung kündigte Gerda Kehl ein Treffen von einzelnen Mitgliedern an, um neue Ideen zu sondieren.

Wie wichtig die Landfrauen für den Teilort Wangen sind, zeigte sich im Bericht der bisherigen Schriftführerin Heidi Siebler. Sie hatte festgehalten, dass die Landfrauen neben zahlreichen Vorträgen, die sie nicht nur für Mitglieder, sondern auch Gäste organisiert hatten, auch 80 Arbeitsstunden aufgewendet haben. Diese fielen an für die Pflege der Anlagen an öffentlichen Gebäuden wie den Rathäusern in Ober- und Unterwangen, des Friedhofs und rund um die Wendelinskapelle.

Für die 61 aktiven Frauen und die acht Aktiven der Mädchengruppe gab es auch kameradschaftliche Anlässe. Als großes Plus zeigte sich der Einsatz für die örtlichen Vereine, bei deren Veranstaltungen die Landfrauen eine feste Größe sind und die Kaffeebar bestücken. Dafür dankten ihnen auch die Vorsitzenden des Musikvereins und des Narrenvereins. Auch Ortsvorsteher Harald Hofmeier bedankte sich im Namen der Gemeinde für die zahlreichen Einsätze für das Dorf. Vorsitzender Manuel Albert von den Wangener Narren bekam die Zusage, dass die Landfrauen am Fasnachtssonntag wieder mit Kaffee und Kuchen dabei sein werden.