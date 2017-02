Stühlingen Die Röllimusik sorgt am Fasnachtsmontag für schräge Töne

Die Röllimusik sorgt am Fasnachtsmontag für schräge Töne

Die Röllimusik bereitet sich auf ihren großen Auftritt des Jahres am Fasnachtsmontag vor. Nach dem Wecken kommt das Mehlsuppenessen.

Sie tritt gewöhnlich nur einmal im Jahr in Erscheinung, dafür aber umso lauter. In diesem Jahr feiert die Röllimusik Stühlingen ihr 55-jähriges Bestehen. Die Röllimusiker sind eine Gruppe, die sich vor 55 Jahren zum Ziel gesetzt hat, die Stühlinger Fasnet, besonders am Fasnetmändigmorge lautstark zu eröffnen, und zwar mit einer ganz eigenen Katzenmusik, die alles andere als rhythmisch exakt sein soll.

Dass dabei nicht die üblichen, gebräuchlichen Instrumente zum Zuge kommen, versteht sich von selbst. Doch auch mit den Instrumenten, die im Konzertsaal harmonisch klingende Töne von sich geben – je nachdem wie der Musiker das Instrument benutzt – kann man mit einem solchen Instrument auch ganz disharmonische, dem Jaulen eines Katers in Liebesstimmung (im Volksmund eben ein rölliger Kater genannt) ähnlich sein. Die Röllimusik ist eigenständig, sie gehört nicht zur Narrenzunft Hungrige Stühlinger und auch nicht zur Stadtmusik, obwohl dort auch einige aktive Musiker mitspielen.

Nach dem Wecken am Fasnachtsmontag trifft man sich im Gasthaus Krone zum Mehlsuppenessen. Dort trägt sich dann jeder in das sogenannte „Büchle“ ein; wer bereits das vierte Mal mitläuft, der bekommt den begehrten Rölliorden. Aktive Röllis erhalten nach fünf Jahren den Bronze-Rölli. Oberrölli Harald Kaufmann hatte einst den geschnitzten Holzordern vom legendären Hans Kern übernommen. Eben dieser Hans Kern und der eigentliche Gründer der Röllimusik, Helmut "Helle" Heimburger, haben den Röllimusikern traditionsreiche Lieder mit Texten wie „'S isch emol än Rölli g’si“ hinterlassen. Den Abschluss ihres alljährlichen Auftritts haben dann die Röllimusiker als letzte Gruppe beim großen Fasnachtsmontagsumzug in Stühlingen: Wenn die Röllimusik erscheint, wissen die Zuschauer, dass der Umzug sich dem Ende nähert.