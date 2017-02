Stühlingen Die Röllimusik Stühlingen feiert 55-jähriges Bestehen

Mit Rückblicken und neuen Ordensträgern feiert die Röllimusik Stühlingen den Fasnachtsmontag in ihrem närrischen Jubiläumsjahr.

Die Röllimusik in Stühlingen war auch in ihrem 55. Jahr früh am Morgen unterwegs. Lautstark weckten sie alle Stühlinger am Fasnachtsmontag. Nur an diesem Tag treten sie in Erscheinung. Zwei Mal die Fünf, das ist für echte Narren auf jeden Fall ein Grund zum Feiern und nach getaner Arbeit erst recht. Auch die Mehlsuppe im Gasthaus Krone kam nicht zu kurz. Groß war die Freude aller Röllis und der Gäste, dass der Gründer der Röllimusik, Helmut "Helle" Heimburger, auch zur Feier kommen konnte. Er wurde lautstark mit seinem eigenen Fasnachtslied „Mir hauet de Chatz de Schwanz ab, mir hauet en it ganz ab, mir lönd no e wengili stoh, damit si cha a’d Fasnet go“ begrüßt. Natürlich gab es auch Rückblicke, denn 55 Jahre sind schließlich kein Pappenstiel. Der Ehrenrölli Heimburger war nicht untätig. Eigens für das Jubiläumsjahr hatte er wieder eine Plakette entworfen. Oberrölli Harald Kaufmann (links) hatte einige Überraschungen unter seinem Röllihemd versteckt. Christian Pflanzl (rechts) erhielt den begehrten Rölliorden und die kleine Laura die Jubiläumsplakette. Dann erhielt eine Reihe verdienter Aktiver der Stühlinger Fasnacht die begehrte Plakette. Ein neues Lied gehört nun auch zum Repertoire der Röllimusik, "Die kleine Schwarzwaldmarie", festgehalten in einem limitierten Liederbüchlein für künftige Fasnachtsmontage. Auch beim Studehaagfest im kommenden Sommer müssen die Röllis nicht hungern oder dürsten, Spender gab es genug.