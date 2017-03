Stühlingen Die Partnerstadt Bellême wird zur Fasnachtshochburg

Stühlinger besuchen die französische Partnerstadt und leben dort das gesamte närrische Brauchtum im Zeitraffer aus.

Die närrische Stippvisite in fünfjährigem Turnus in der Stühlinger Partnerstadt Bellême zählt neben dem Jugendaustausch zu den festen Größen auf der Agenda der Partnerschaft. In diesem Jahr war es wieder soweit. Die Bellêmois sind begeisterte Fans der alemannischen Fasnacht. So geriet auch der jüngste Besuch zum närrischen Volltreffer. Die Stühlinger Narren zelebrierten quasi im Zeitraffer alemannisches Fasnetbrauchtum.

Vom Wecken der Narren über Schule schließen, Gässle, Narrenbaumstellen und Entmachten des Maire (Bürgermeisters) Vincent Segouin samt dessen Entführung im Saugatter, bis hin zum Preismaskenball, Umzug, Hemdglunkiumzug, Narrenmesse und Fasnetverbrennung wurde das Stühlinger Brauchtum gezeigt – und die Bellêmois machten eifrig mit. Die Narrenmesse zelebrierte Pfarrer Jaques Roger, der alle danach zum Apertitiv unter freiem Himmel einlud.

Musikalisch begleitet wurde die Narrenmesse von den Weizener Geiße-Guggis. Lange vor Beginn des Spektakels war das 900 Personen fassende Narrenzelt so gut wie ausverkauft. Nicht wenige ehemalige Bellêmois nahmen bis zu 500 Kilometer Anfahrt in Kauf, um das zweitägige Ereignis mitzuerleben. Sowohl die Anfahrt als auch die Heimreise der Stühlinger erfolgte per Bus und bei Nacht.

120 fasnachtsfreundlich gesonnene Stühlinger nahmen an der närrischen Exkursion in die Partnerstadt teil. Zu ihnen zählten die Wizzemer Geiße, Bettmedinger Güggel und die Mauchener Guggis Hüttä Rüttler. Auch die 16 Zäche waren vertreten. Einige Stühlinger waren zudem zum ersten Mal zu Besuch in der Partnerstadt. Völlig begeistert zeigte sich die Komiteevorsitzende Monika Curtillat. „Es wurde getanzt und gesungen und Musik gemacht wie verrückt. Denn alle wussten, dass es wieder fünf lange Jahre dauert, bis der nächste närrische Besuch fällig ist. Die Arbeit, die in Bellême geleistet wurde, war einfach wieder super.“

Denn es obliegt naturgemäß den Franzosen, auch den Narrenbaum zu besorgen und das Loch zu graben, in dem der Narrenbaum versenkt wird. Beim ersten Besuch geriet das Loch so groß, dass locker ein Auto darin Platz gefunden hätte. Darüber wird heute noch geschmunzelt. Es war einmal mehr festzustellen, dass die Bellêmois keine Kinder von Traurigkeit sind, wenn es etwas zu feiern gibt. Es gibt auch längst ein eigenes Plätzlihäs in Regenbogenfarben.