Stühlingen Die Neuzugänge im SV Lausheim sollen Aufwind bringen

Der SV Lausheim freut sich über die Aufnahme von sechs neuen Spielerinnen in die Damenmannschaft. Dies gibt Hoffnung auf mehr Erfolg.

Zum ersten Mal in der Geschichte des SV Lausheim sitzt nun ein Mitglied der Damenmannschaft im Vorstand. Bei der Hauptversammlung wurde Sarah Berger als Beisitzerin gewählt. Die bisherigen Amtsinhaber, Vorsitzender Sven Wenzel, Stellvertreter Thomas Würth, Schriftführer Valentin Boma und Kassierer Sebastian Selb wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer wurden David Wenker bestätigt und neu Mike Kalinach und Sarah Berger gewählt.

Dass der Sportverein Lausheim eher auf eine junge Damenmannschaft setzt, das zeigte die Aufnahme von sechs Spielerinnen für die Damenmannschaft. Josy Kech, Jenny Berger, Jana Baumann, Judith Korhummel und Nicole Friedrich hatten im vergangenen Jahr die Aufnahme in den SV Lausheim beantragt und diese ist nun bewilligt worden. Somit wuchs die aktive Damenmannschaft, die bereits seit rund zehn Jahren an Kleinfeldturnieren in der Region teilnimmt, auf derzeit elf Spielerinnen an.

In sportlicher Hinsicht hatte der SV Lausheim im vergangenen Jahr wieder ein eigenes Grümpelturnier mit Damen- und Herrenmannschaften ausgerichtet. Dieses war jedoch für die damalige Damenmannschaft keineswegs erfolgreich. Der Verein hofft nun, dass grade die neuen jungen Spielerinnen mit ihrem Engagement künftig dazu beitragen können, dies zu ändern.

Die Aktiven Spieler des SV Lausheim sind jedoch nicht nur für Spiele und Training auf dem Rasen zu finden, sondern für sie stehen auch viele Arbeiten außerhalb der Turniere an. So sorgen die Fußballer auch für die Wassertretstelle. Sie halten diese für die Feriengäste und auch Einheimische in Ordnung und kümmern sich um den Sport- und Spielplatz sowie um die im Jahr 1993 eingeweihte Sporthütte.