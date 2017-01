Stühlingen Die Narrenzunft Hungrige Stühlinger ist bereit für die heiße Phase der Fasnacht

Die Hungrigen Stühlinger geben ihren Fahrplan bekannt. Die Saalfasnacht und das Programm am Schmutzigen Donnerstag bilden die Höhepunkte.

Der Countdown für die Hungrigen Stühlinger läuft. Bereits am Freitag und Samstag, 20. und 21. Januar, findet im Konradsaal der Große Bunte Abend statt. Karten gibt es für beide Abende noch bei der Metzgerei Gut und dem „Tapferen Schneiderlein“. Am Samstag, 4. Februar, gibt es dann wieder einen Preismaskenball, der von der Zunftjugend im Konradsaal veranstaltet wird. Der Schmutzige Donnerstag wird wieder ein großes Ereignis werden – nicht nur für die Narren. Narrenwecker und Schließung der Schulen machen den Auftakt. Um 14.11 Uhr werden die 16 Zäche den Narrenbaum zum Amtsplatz führen. Die Bürgermeisterin wird durch die Narren abgesetzt und muss dem Narrenbaumaufstellen zusehen. Dass die Narren wieder die Oberhand gewonnen haben, zeigt dann der Hemdglunkerumzug.

Am Freitag besuchen die Narren das Pflege- und Seniorenheim Brunnenwiesen. Der Fasnachtsmontag wird durch die Röllimusik um 6 Uhr eingeläutet, um 14.11 Uhr wird sich der große Umzug mit 68 teilnehmenden Zünften und Narrenvereinen durch die Hauptstraße in Stühlingen schlängeln. Am Fasnachtsdienstag ist dann wieder um 14.30 die Kinderfasnacht im Konradsaal und um 20 Uhr der Kehrausball. Am Aschermittwoch wird dann um 17 Uhr der Geldbeutel beim Stadtbrunnen gewaschen und am Alten Fasnachtssamstag, 4. März, wird um 18.30 Uhr das Fasnachtsfeuer entzündet.