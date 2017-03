Stühlingen Die Lausheimer Jugend freut sich auf den Bärensonntag

Jenny Berger schlüpft dieses Jahr in das Reisig-Kostüm des Lausheimer Bären und springt in den Bach. Kinder gehen Zutaten für Chüechli sammeln.

In Lausheim werden am Sonntag, 26. März, um 14 Uhr mit dem lauten Spruch „Holla, holla, us em Huus, Bärekinder rucket us“ die Kinder des Dorfes den Bärensonntag ausrufen. Sie werden dabei wieder gemeinsam von Haus zu Haus ziehen und Butter, Schmalz, Eier und Mehl erbitten, damit recht viele Bärenchüechli gebacken werden können. Der Höhepunkt dieser Aktion ist dann der mehr als 100 Jahre alte Bärensprung.

Wie diese alte Tradition entstanden ist, weiß heute niemand mehr ganz genau. Doch man weiß, dass dieser Brauch in diesem Jahr schon zum 105. Mal gepflegt wird. Eigentlich ist dieser Brauch eine Gewohnheit der Dorfjugend, den Winter auszutreiben. Daher sind es immer die Dorfkinder, die dieses Brauchtum mit Leben ausfüllen. Die wichtigste Person ist dabei der Bär. Der früheren Tradition nach war dies immer der älteste Junge des Jahrgangs, der die Schule verlässt. Dieser wird dann von seinen Kameraden und den Bärenkindern in Reisig gehüllt, dieses mit Lianen, die von den Kindern selber im Wald geholt wurden, festgebunden.

Dann wird der Bär unter dem Absingen der Bärensprüche durch das Dorf getrieben bis zum Dorfbach. Dort muss er am Bärensonntag mindestens drei Mal in den aufgestauten Dorfbach springen, dann mit dem Wasser die Zuschauer kräftig beträufeln. Anschließend, wenn er wieder trocken ist, geht er in Anzug und mit Zylinder mit seinen Bärenkindern die Zutaten für die Bärenküchle sammeln. Damit soll dann dem Winter endgültig seine kalte Schönheit ausgetrieben werden und dem Frühling Platz machen. Die Belohnung für diese Anstrengung folgt dann, wenn die Mutter des Bären und ihr Team die leckeren Bärenchüchle in reichlich Fett ausgebacken haben. Diese im Durchschnitt zwischen 600 und 800 Küchlein werden dann an die Kinder verteilt.

War diese Ehre, der Bär zu sein, früher nur den Jungen vorbehalten, werden in der heutigen Zeit Zugeständnisse gemacht, es dürfen jetzt auch Mädchen die Rolle des Bären übernehmen. In diesem Jahr ist es Jenny Berger. Ihr Vorgänger vom vergangenen Jahr, Luca Wiedemann, wird sie wie auch ihre Alterskameradin Josy Kech und der Bär für das nächste Jahr, Marius Korhummel, begleiten. Regie führt seit mehr als zehn Jahren Peter Scherzinger. Er nimmt sich die Zeit, mit den Kindern die Bärensprüchle einzuüben und hilft auch bei der Organisation mit. Bleiben Bärenchüchle übrig, werden diese an die vielen Zuschauer verkauft. Der Erlös wird für die Unkosten verwendet, denn nicht immer reicht das, was die Kinder mit ihrem Sprüchlein „Jetzt ihr Wiiber richtet Schmalz und Mehl und d'Eier machet d’chüechli gääl. un sind au nit so gitzig hit, dass recht viel Bärechüechli git“ gesammelt haben.