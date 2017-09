Stühlingen Die Landjugend Bettmaringen veranstaltet das Quiz-Spiel "1, 2 oder 3" mit Politikern

Die Landjugend Bettmaringen hat fünf Bundestagskandidaten zum Spiel "1, 2 oder 3" eingeladen. Im Anschluss gab es eine Diskussion über Wahlthemen.

Die gut besuchte Wahlveranstaltung der Landjugend Bettmaringen im Gemeindehaus war ein Beispiel, das Schule machen könnte. In Zusammenarbeit mit dem Bund Badischer Landjugend, Geschäftsstelle Freiburg, hatten die Mitglieder einen sogenannten Parteiencheck ausgearbeitet und die fünf Bundestagskandidaten Felix Schreiner (CDU), Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Daniel Poznanski (FDP), Ulrich Martin Drescher (Bündnis 90/die Grünen) und Lothar Schuchmann (die Linke) waren der Einladung gefolgt. Der Abend war nicht parteipolitischen Reden vorbehalten.

Die Aktiven der Landjugend Bettmaringen hatten sich dafür etwas Besonderes ausgedacht. Im Stil der bekannten Jugendsendung im Fernsehen "1,2 oder 3" hatten sie bereits im Vorfeld die Parteiprogramme durchgearbeitet und wichtige Themen ausgesucht. Sechs Punkte aus den jeweiligen Parteiprogrammen galt es gemeinsam mit allen Anwesenden zu erraten.

Zur Auswahl standen die Themen Bildung und damit auch der Wahlspruch der FDP: „Weltbeste Bildung funktioniert nur mit den weltbesten Lehrerinnen und Lehrern.“ Dass dabei im Anschluss ausführlich von allen fünf Kandidaten ihre eigenen Ansichten dargelegt wurden, war eines der Ziele dieses Programms. Natürlich wurde auch diskutiert. Wer Fragen hatte, konnte diese direkt stellen und die Politiker waren gerne bereit, diese zu beantworten.

Nach einer kurzen Vorstellung der einzelnen Kandidaten eröffnete dann der Vorsitzende des Bundes Badischer Landjugend, Jörg Hettich aus Königsfeld-Buchenberg, die Spiele. Dabei zeigte sich, dass auch die Politiker nicht immer auf der sicheren Seite waren. Die lockere Atmosphäre ermunterte auch die anwesenden Mitglieder der Landjugend, ohne Scheu Fragen zu stellen. Auch die Bettmaringer Ortschaftsräte, die ihre kurz vor der Veranstaltung angesetzte Ortschaftsratssitzung zügig durchgezogen hatten, schlossen sich mit großem Interesse den Diskussionen an und verfolgten aufmerksam die Ausführungen der Politiker.

Angepasst an die Veranstalter und den Ort kamen vor allem die Themen ländlicher Raum, Tiertransporte, Integration, Agrarpolitik und Rüstungspolitik zur Sprache. Ob die Bettmaringer Landjugend aus diesem Abend erfahren konnte, was und wen sie wählen werden, das wird der Wahlsonntag zeigen. Jedenfalls wurden sie von allen Politikern am Schluss des Abends dazu ermuntert, zur Wahl zu gehen.