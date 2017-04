Stühlingen-Bettmaringen Die Landjugend Bettmaringen feiert die Fertigstellung ihres Jugendraums

Die Landjugend Bettmaringen freut sich über die Fertigstellung ihres Jugendraums, mit dem sie nun ein eigenes Vereinsdomizil hat.

Sie haben es geschafft: Die aktiven Mitglieder der Bettmaringer Landjugend haben nun ein eigenes Domizil. Nach langer Planung und einer Gesamtbauzeit von einem Jahr konnten die Mitglieder nun ihren Jugendraum im Kellergeschoss des Bettmaringer Kindergartens der Öffentlichkeit präsentieren. Ein kleiner Wermutstropfen für die Landjugend war allerdings, dass kein Vertreter der Stadt bei der Einweihung dabei war.

Was aus einem muffeligen Bretterverschlag in einem Keller alles werden kann, versetzte einige Besucher in Erstaunen. Gemeinsam haben sich die aktiven Mitglieder des erst vor vier Jahren neu gegründeten Vereins Landjugend Bettmaringen ein Vereinsdomizil geschaffen, das nicht nur den Mitgliedern ein besonders gemütliches Domizil bereitet, sondern auch als Schmuckstück zur Erhaltung eines Gebäudes gesehen werden kann. Eine kleine Teeküche, ein Vorratsraum sowie der Raum für gemeinsame Gespräche und auch sanitäre Anlagen sind ein Zeichen dafür, dass sich Jugendliche – oder auch junge Erwachsene – durchaus ihre Gedanken für die Gemeinschaft machen und diese auch verwirklichen können. Mit entsprechender Hilfe, versteht sich.

So gab es von der Stadt Stühlingen einen Zuschuss zu den Materialkosten, den Rest besorgten die Jugendlichen mit Verstand und persönlicher Initiative selber. Die Fertigstellung des Jugendraums wurde mit einer zünftigen Party gefeiert und die Bevölkerung war ebenfalls dazu eingeladen. Grillwürste, Getränke und Kuchen gab es unter einem Zelt, das zum Verweilen einlud. Für weitere Unterstützung, die bei den Jugendlichen willkommen ist, war ein Spenden-Sparschwein aufgestellt.