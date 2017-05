Stühlingen Die Katzbacher haben große Pläne zu ihrem närrischen Jubiläum

Der Narrenverein Katzbacher aus Mauchen feiert in der kommenden Fasnachtssaison sein 44-jähriges Bestehen. Ein großer Fasnachtsumzug und ein Empfang stehen unter anderem auf der Agenda.

Die Katzbacher aus Mauchen bereiten sich auf ihre Jubiläumsfasnet vor. Am Fastnachtssonntag, 11. Februar, wird das 44-jährige Bestehen des Narrenvereins mit einem Jubiläumsumzug gefeiert. Der Verein wurde im November 1973 gegründet, im April 1974 fand die Eintragung ins Vereinsregister statt. Die Stühlinger Vereine sollen eingeladen werden, damit der Umzug noch größer als bisher wird. „Das Ziel ist, 15 Vereine dabei zu haben, die nicht aus Mauchen sind“, plant der Vorsitzende Frank Hotz.

Die Narrenmesse soll von Samstag auf den Sonntag verschoben werden. Im Anschluss gibt es einen offiziellen Empfang. Der Umzugsverlauf soll vom Wendeplatz das Dorf hinauf erfolgen und damit in anderer Richtung als bisher üblich. Ob die Straße gesperrt werden kann, muss erst noch geklärt werden. Damit der Aufwand nicht überhandnimmt, fällt im Jubiläumsjahr der Bunte Abend aus. Auf 30 Jahre Narrenzeitung können Gabi Raatz und Silvia Hotz zurückblicken.

Selina Rombach erzielte beim Spendenlauf auf den Kilimandscharo für ein Kinderheim in Tansania 2600 Euro, davon stammt die Summe von 500 Euro von den Katzbachern. Am Fasnachtsdienstag wurden 666 Euro an Spendenbeitrag für Afrikahelp eingenommen. Kassierer Tobias Güntert berichtete von einem großen Plus in der Kasse. Die Bühnenelemente, die die Narren angeschafft hatten, wurden von den Dorfvereinen sowie aus der Kameradschaftskasse der Feuerwehrabteilung Mauchen mitfinanziert. Da der Bus im vergangenen Jahr nicht gut angenommen wurde, halten die Narren diesen für Verschwendung und werden künftig stattdessen Großraumtaxis nutzen.

Die lang geplante Häs-Inventur soll dieses Jahr noch verwirklicht werden, die T-Shirts ergänzt und neue Softshelljacken angeschafft werden. Marita Schanz erhielt ein Dankeschön fürs Nähen. Ebenso angesprochen wurde ein Gestell für den Narrenbaum. Die Erfolgsgeschichte der mittlerweile traditionellen Fasnetkiste wurde erwähnt. 2013 wurden damit 333 Euro an Spenden für die Nachsorgeklinik Tannheim eingenommen, im Jahr 2015 waren es 555 Euro für den Mauchener Rastplatz, im vergangenen Jahr wurden 666 Euro an Afrikahelp gesandt und dieses Jahr gingen 444 Euro an ein Kinderheim in Tansania. Für 2019 ist geplant, an der Rheinischen Fasnet in Haddamar teilzunehmen, Petra Kehls alter Heimat. Umzüge mit den Stühlinger Vereinen sollen künftig in einer kompakten Gruppe besucht werden, um die Gemeinde vielfältiger zu präsentieren.