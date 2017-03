Stühlingen Die Jagden des Hegerings Stühlingen sind im vergangenen Jahr nicht ganz zufriedenstellend verlaufen

Hegeringleiter Joachim Adam setzt für die Zukunft auf die Kooperation zwischen Landwirten, Jägern und Forst für ein erfolgreiches Wildtiermanagement.

Auf intensivere Zusammenarbeit zwischen Landbesitzern, Landwirten, Jagdpächtern und dem Forst möchte Hegeringleiter Joachim Adam in Zukunft setzen. Dies wurde bei der Hauptversammlung des Hegerings Stühlingen im Gasthaus Kreuz in Weizen deutlich. Joachim Adam, der sein erstes Jahr als Hegeringleiter erfolgreich hinter sich gebracht hat, brachte auf diesem Gebiet einige Erfahrungen mit. So teilte Adam den etwa 30 Anwesenden mit, dass in den Revieren der Gemarkung Stühlingen immer noch das Schwarzwild eine große Population bildet. Diese führt auch dazu, dass die Landwirte entsprechende Klagen an den Hegeringleiter herantragen.

Der Forst bemängelt einen zu starken Rehbesatz. Zwar wurden im vergangenen Jahr einige Drückjagden durchgeführt, doch war deren Ergebnis nicht immer zufriedenstellend. Adam richtete daher einen dringenden Appell an die Jagdpächter, diese Drückjagden gemeinsam und revierübergreifend durchzuführen und dabei auch die Landwirte mit einzubeziehen, um dort nicht nur die Sauen aus dem Kessel zu bekommen, sondern auch den Druck aus dem Kessel zu lassen. Als wichtig erachtet Adam dabei auch, dass besonders bei Drückjagden auch das Rehwild freigegeben werden sollte. "Wir müssen was tun, wir sind in der Lage, dass wir waidgerecht jagen können, wir müssen Schäden minimieren und es gehört auch dazu, dass bei Schnee gejagd wird", sagte Joachim Adam.

Ein weiteres Thema der Sitzung war die Fütterungskonzeption. Hier bemängelte Adam, dass in den Stühlinger Revieren noch immer in der Jagdfreien Zeit gekirrt wird, was seit 1. März 2016 nach dem neuen Jagd- und Wildtiermanagement Gesetz nicht mehr erlaubt ist. Auch wurden mit dem neuen Gesetz die Mengen an Kirrgut an den einzelnen Kirrungen begrenzt. Hierzu kündigte Adam an, dass entsprechende Kontrollen der Unteren Jagdbehörde zu erwarten sind. Ein weitere Punkt, den Joachim Adam ansprach, war das nach dem neuen Gesetz verpflichtende Schießtraining, dessen Nachweis durch den Erwerb der Keilernadel stattfindet. Adam betonte, dass künftig bei Drückjagden der Nachweis des Schießtrainings in Form dieser Keilernadel vorliegen müsse.

Eine besondere Aktion in den Stühlinger Revieren waren auch die Fuchswochen, die vom 1. bis 8. Januar und 5. bis 12. Februar durchgeführt wurden. Das Ergebnis war für Joachim Adam nicht ganz zufriedenstellend. Hierbei merkte Adam an: "Wir müssen an Hase und Reh denken." Ein besonderer Höhepunkt im Jagdjahr des Hegerings, auch im Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit, war die Teilnahme der Stühlinger Jäger am Ferienprogramm der Stadt Stühlingen. Dieses Angebot war bereits kurz nach der Veröffentlichung mit den 15 Anmeldungen ausgebucht. Joachim Adam bat die anwesenden Mitglieder um künftige Mithilfe, wobei dann gegebenenfalls die Anzahl der Teilnehmer erhöht werden könnte. Die Rückmeldungen zu diesem Angebot seien überaus positiv und der Wunsch nach mehr steht im Raum.