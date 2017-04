Stühlingen-Grimmelshofen Die Grimmelshofener warten weiter auf die Umfahrung  eine neue Variante liegt nun den Behörden vor

Eine neue Idee für eine Variante des B 314-Lückenschlusses, die in Zusammenarbeit mit den Stühlinger Gemeinderäten entstand, liegt nun den Behörden vor. Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser bleibt weiter am Ball für eine Umfahrung von Grimmelshofen.

Ein volles Haus gab es beim Einwohnergespräch: Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser und Bürgermeisterin Isolde Schäfer hatten nach dreijähriger Pause wieder dazu eingeladen. Im Mittelpunkt des Interesses stand der Sachstand in Sachen Lückenschluss B 314/Ortsumfahrung.

Der Ortsvorsteher blickte zurück in die 1960er Jahre, als die Planungen begannen. Erste Entwürfe mit Tunnellösungen wurden wegen des hohen Kostenaufwands von 37 Millionen Mark wieder verworfen. Unzählige Aktionen vonseiten der Einwohner und der Verwaltung zählte Kaiser auf, von den vielen Schreiben an die Behörden ganz zu schweigen. Dabei gab es, wie Kaiser feststellte, keine konkreten Planungen, nur Skizzen, Entwürfe und Schätzungen – „nichts Greifbares“.

Eine neue Idee, die in Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten entstand, liegt nun den Behörden vor. „Die Krux dabei ist, dass auch hier zuerst Machbarkeitsstudien erfolgen, die zwischen 50 000 und 70 000 Euro kosten.“ Die Nachricht, dass im Bundesverkehrswegeplan 46 Millionen Euro für den B 314-Lückenschluss stehen, brachte nur eine kurze Freude: „Denn darin sind zehn Millionen für die Umfahrung Zollhaus, zehn Millionen für die Ortsumfahrung Randen und nur 26 Millionen für die Ortsumfahrung Grimmelshofen geplant“, erklärte Kaiser.

Nachdem sich auch die hiesigen Bundestags- und Landtagsabgeordneten für den Bau der Ortsumfahrung eingesetzt haben, wolle das Regierungspräsidium Freiburg nun nochmals eine Bewertung vornehmen. „Das kann aber bis zum Herbst dauern“, sagte Wolfgang Kaiser. Sein Fazit lautet: „Wir probieren in Stuttgart wieder permanent, diese Mühle zum Laufen zu bringen, aber wie das Ergebnis ist, das müssen wir abwarten.“

Im Hinblick auf die sinkenden Einwohnerzahlen in Grimmelshofen erklärte Kaiser: "Wir haben in Grimmelshofen in den letzten 50 Jahren kein Baugebiet ausgewiesen, um nicht die Planungen für die Umfahrung Grimmelshofen zu behindern. Doch dadurch sind junge bauwillige Familien auswärts gezogen.“ Die Einwohnerzahl ist seit 2014 von 295 auf 278 gesunken. Dies bekräftige auch Fritz Kehl in der Diskussion: „In meinem Jahrgang sind nur die Leute in Grimmelshofen geblieben, die ihr Elternhaus übernehmen konnten, alle anderen sind weg.“